https://crimea.ria.ru/20260926/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-26-sentyabrya-1159722030.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября

Ночью над Крымом работала ПВО - отражалась атака беспилотников. В Севастополе после вечернего удара ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T08:20

2026-09-26T08:20

2026-09-26T08:20

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новости крыма

новости севастополя

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО - отражалась атака беспилотников. В Севастополе после вечернего удара ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - движение транспорта не останавливали. К утру на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 23:40. Сообщалось о работе ПВО на востоке полуострова. Угроза вражеских ударов была снята в 3:57.В Севастополе в ночь на субботу было тихо - воздушная тревога не объявлялось. Вечером в пятницу над городом сбили пять дронов.Крымский мост работал в штатном режиме. К утру субботы очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.На всей территории Крыма сохраняются отключения подачи электроэнергии.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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