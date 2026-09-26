Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-26-sentyabrya-1159722030.html
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября
Ночью над Крымом работала ПВО - отражалась атака беспилотников. В Севастополе после вечернего удара ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T08:20
2026-09-26T08:20
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452139_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0db50e314bf7e9972235f857fcf28e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО - отражалась атака беспилотников. В Севастополе после вечернего удара ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - движение транспорта не останавливали. К утру на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 23:40. Сообщалось о работе ПВО на востоке полуострова. Угроза вражеских ударов была снята в 3:57.В Севастополе в ночь на субботу было тихо - воздушная тревога не объявлялось. Вечером в пятницу над городом сбили пять дронов.Крымский мост работал в штатном режиме. К утру субботы очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.На всей территории Крыма сохраняются отключения подачи электроэнергии.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452139_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d9041438a6659685de0ce67dc77c8d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября

08:20 26.09.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Симферополь
Вид на Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом работала ПВО - отражалась атака беспилотников. В Севастополе после вечернего удара ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме - движение транспорта не останавливали. К утру на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 23:40. Сообщалось о работе ПВО на востоке полуострова. Угроза вражеских ударов была снята в 3:57.
В Севастополе в ночь на субботу было тихо - воздушная тревога не объявлялось. Вечером в пятницу над городом сбили пять дронов.
Крымский мост работал в штатном режиме. К утру субботы очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
На всей территории Крыма сохраняются отключения подачи электроэнергии.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
10:36Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
10:19В Севастополе объявили воздушную тревогу
10:06Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
09:49Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие
09:28Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты
09:11Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым
08:45Нашествие медуз в Черном и Азовском море - ученые придумали панацею
08:37Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink
08:31Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
08:20Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября
07:58В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения
07:52Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
07:27До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
06:56ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
23:43В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:21Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского
22:33Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день
Лента новостейМолния