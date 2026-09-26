https://crimea.ria.ru/20260926/nikitskiy-botsad-vyvedet-novye-sorta-zemlyaniki-dlya-rossiyskogo-rynka-1159691020.html

Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка

Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка

Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T20:10

2026-09-26T20:10

2026-09-26T20:15

никитский ботанический сад

крым

урожай в крыму

урожай

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в пресс-службе НБС.Также в рамках соглашения будет налажено массовое производство посадочного материала на основе уже имеющихся селекционных достижений Никитского ботанического сада.Уточняется, что соглашение подписано в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства РФ по селекции и производству посадочного материала земляники садовой.Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России ранее подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО с применением биологически активных веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом садуКусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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