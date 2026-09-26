https://crimea.ria.ru/20260926/nikitskiy-botsad-vyvedet-novye-sorta-zemlyaniki-dlya-rossiyskogo-rynka-1159691020.html
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T20:10
2026-09-26T20:10
2026-09-26T20:15
никитский ботанический сад
крым
урожай в крыму
урожай
сельское хозяйство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/12/1124951497_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_47463345274f09d4d7dfd127a589aa0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в пресс-службе НБС.Также в рамках соглашения будет налажено массовое производство посадочного материала на основе уже имеющихся селекционных достижений Никитского ботанического сада.Уточняется, что соглашение подписано в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства РФ по селекции и производству посадочного материала земляники садовой.Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России ранее подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО с применением биологически активных веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом садуКусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/12/1124951497_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0032c4f1c521f04d45a71448d3571fdc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никитский ботанический сад, крым, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники для российского рынка
20:10 26.09.2026 (обновлено: 20:15 26.09.2026)