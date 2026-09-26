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Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T20:10
2026-09-26T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в пресс-службе НБС.Также в рамках соглашения будет налажено массовое производство посадочного материала на основе уже имеющихся селекционных достижений Никитского ботанического сада.Уточняется, что соглашение подписано в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства РФ по селекции и производству посадочного материала земляники садовой.Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России ранее подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО с применением биологически активных веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи "цветков забвения" распустились в Никитском ботаническом садуКусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
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никитский ботанический сад, крым, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство
Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка

Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники для российского рынка

20:10 26.09.2026 (обновлено: 20:15 26.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района
Выращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад выведет новые сорта земляники садовой для российского рынка по соглашению с питомником "Золотая ягода". Об этом сообщили в пресс-службе НБС.
"Состоялось подписание соглашения с питомником земляники садовой "Золотая ягода". В рамках совместной работы для российского рынка будут выведены и предложены новые сорта земляники садовой", – сказано в сообщении.
Также в рамках соглашения будет налажено массовое производство посадочного материала на основе уже имеющихся селекционных достижений Никитского ботанического сада.
Уточняется, что соглашение подписано в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства РФ по селекции и производству посадочного материала земляники садовой.
Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России ранее подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО с применением биологически активных веществ.
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