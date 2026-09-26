https://crimea.ria.ru/20260926/nichego-novogo-lavrov-raskryl-podrobnosti-vstrechi-s-glavoy-mid-germanii-1159732146.html

Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии

Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом глава российского РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T20:41

2026-09-26T20:41

2026-09-26T20:41

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

германия

политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1a/1159731251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f0fb031892e366cb08852e3939ceae3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Встреча глав дипведомств РФ и ФРГ состоялась в субботу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам главы МИД РФ, по результатам этой встречи сложилось ощущение, что Берлин ждет от Москвы каких-то уступок по Украине."Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем", - сказал Лавров.Он отметил, что Вадефуль попросил о встрече в последний момент, и российская сторона никогда не отказывает в таких просьбах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, политика, новости