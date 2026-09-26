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Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом глава российского РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T20:41
2026-09-26T20:41
2026-09-26T20:41
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Встреча глав дипведомств РФ и ФРГ состоялась в субботу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам главы МИД РФ, по результатам этой встречи сложилось ощущение, что Берлин ждет от Москвы каких-то уступок по Украине."Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем", - сказал Лавров.Он отметил, что Вадефуль попросил о встрече в последний момент, и российская сторона никогда не отказывает в таких просьбах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, политика, новости
Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
На встрече с главой МИД Германии мы не услышали ничего нового – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Встреча глав дипведомств РФ и ФРГ состоялась в субботу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Когда мы встретились, я предложил ему (Вадефулю – ред.) изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно... Ничего нового я оттуда не извлек", - сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, по результатам этой встречи сложилось ощущение, что Берлин ждет от Москвы каких-то уступок по Украине.
"Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем", - сказал Лавров.
Он отметил, что Вадефуль попросил о встрече в последний момент, и российская сторона никогда не отказывает в таких просьбах.
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