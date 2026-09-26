https://crimea.ria.ru/20260926/nashestvie-meduz-v-chernom-i-azovskom-more---uchenye-pridumali-panatseyu-1159707354.html

Нашествие медуз в Черном и Азовском море - ученые придумали панацею

Нашествие медуз в Черном и Азовском море - ученые придумали панацею - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Нашествие медуз в Черном и Азовском море - ученые придумали панацею

Устойчивое увеличение численности медуз в прибрежных акваториях Черного и Азовского морей отмечается учеными. О способах регулирования их популяции РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T08:45

2026-09-26T08:45

2026-09-26T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Устойчивое увеличение численности медуз в прибрежных акваториях Черного и Азовского морей отмечается учеными. О способах регулирования их популяции РИА Новости Крым рассказала и.о. директора "Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Екатерина Скуратовская."В последние годы мы наблюдаем вспышку численности медуз. Это, конечно же, большая проблема для туристических территорий и создает очень неприятные условия для туристов, которые отдыхают на пляжах. В том числе это может нарушать и структуру прибрежных экосистем", - отметила она.Собеседница пояснила, что проблема объясняется глобальными изменениями климата - повышением температуры и, особенно, повышением солености в Азовском море, поэтому численность медуз в этом регионе резко возросла."Ученые очень серьезно проводят мониторинг численности медуз, выявляют причины и способы ее сокращения", - поделилась Екатерина Скуратовская.Сотрудники института биологии южных морей считают, что одним из решений данной ситуации может быть технология переработки медуз."Наш институт разработал технологию по переработке медуз, а также медузы являются источником коллагена. Таким образом проблема вспышки медуз в прибрежных акваториях Азовского моря могла бы быть решена с помощью применения таких методов", - рассказала она.Технология нашего института, добавила спикер, вошла в стратегию развития Приазовья, и есть надежда, что она будет реализована в рамках этой программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как применяют коллаген из медуз в косметологииКоллаген из медуз: в чем ценность уникального морского сырьяВылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена

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азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медузы, инбюм, черное море, азовское море, крым, новости крыма, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения