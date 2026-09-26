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Над центром и югом Крыма работает ПВО

Над центром и югом Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Над центром и югом Крыма работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центральными районами и югом ПВО отражает вражеские атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T12:29

2026-09-26T12:29

2026-09-26T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центральными районами и югом ПВО отражает вражеские атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Спасатели призывают избегать открытой местности, укрыться в зданиях, подземном переходе и парковке. Важно не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмену опасности. Ранее в ЕДДС Ялты сообщалось о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следуют в направлении Ялты.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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