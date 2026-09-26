Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/nad-sevastopolem-sbili-15-bespilotnikov-povrezhdeny-doma-i-vysokovoltnaya-liniya-1159726595.html
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:41
2026-09-26T13:48
севастополь
атаки всу на крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a27e0d0065a3114150f5e6841977e9fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия. На месте работают оперативные службы.В нескольких домах точечно повреждены окна, добавил Развожаев.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e514e554fde189beacf7b1977779eacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия

В Севастополе при атаке беспилотников повреждены дома и высоковольтная линия

13:41 26.09.2026 (обновлено: 13:48 26.09.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА. Пострадавших нет", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия. На месте работают оперативные службы.
В нескольких домах точечно повреждены окна, добавил Развожаев.
В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:05В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу
13:52Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
13:41Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
13:31В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
13:23Беспилотная опасность в Крыму отменена
13:03Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
12:58Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
12:43В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:40Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
12:29Над центром и югом Крыма работает ПВО
12:16В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
12:07Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
11:52Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
11:32Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями
11:10Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
10:36Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
10:19В Севастополе объявили воздушную тревогу
10:06Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
Лента новостейМолния