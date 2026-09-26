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Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:41
2026-09-26T13:41
2026-09-26T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия. На месте работают оперативные службы.В нескольких домах точечно повреждены окна, добавил Развожаев.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
В Севастополе при атаке беспилотников повреждены дома и высоковольтная линия
13:41 26.09.2026 (обновлено: 13:48 26.09.2026)