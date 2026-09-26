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Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия

Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия

В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T13:41

2026-09-26T13:41

2026-09-26T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В результате атаки в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома. Также загорелась трава рядом с остановкой и повреждена высоковольтная линия. На месте работают оперативные службы.В нескольких домах точечно повреждены окна, добавил Развожаев.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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