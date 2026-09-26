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Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Инфографика
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Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым
Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым
Музей Черноморского флота ведет свое начало от Музея Севастопольской обороны 1854–1855 годов, который был основан 14 (26) сентября 1869 года по инициативе... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T09:11
2026-09-26T09:11
инфографика
крым
музеи крыма
история
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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Музей Черноморского флота ведет свое начало от Музея Севастопольской обороны 1854–1855 годов, который был основан 14 (26) сентября 1869 года по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя и при покровительстве императора Александра II.В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти комнатах дома генерала Эдуарда Тотлебена – одного из руководителей обороны Севастополя.По указанию Александра III был выделен участок земли в 126 квадратных метров по улице Екатерининской (ныне улица Ленина) между Минной башней и Михайловской церковью. Здание было построено в 1895 году.В 1932 году была проведена реорганизация – отделы превратились в два самостоятельных музея: Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 году оба музея были объединены в единый Военно-исторический музей Черноморского флота.Здание храма Архистратига Михаила в 1968 году к 100-летию музея было передано для оформления экспозиции зала № 8, посвященной созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и до настоящего времени.В 2014 году по решению министра обороны РФ храм Святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота.С 31 декабря 2020 года Музей Черноморского флота является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.За годы своего существования музей превратился в подлинную сокровищницу боевых реликвий, отражающих все этапы развития Черноморского флота с момента его основания и до сегодняшних дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, музеи крыма, история, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика
Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым

Музею Черноморского флота исполняется 157 лет

09:11 26.09.2026
 
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Музей Черноморского флота ведет свое начало от Музея Севастопольской обороны 1854–1855 годов, который был основан 14 (26) сентября 1869 года по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя и при покровительстве императора Александра II.
В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти комнатах дома генерала Эдуарда Тотлебена – одного из руководителей обороны Севастополя.
По указанию Александра III был выделен участок земли в 126 квадратных метров по улице Екатерининской (ныне улица Ленина) между Минной башней и Михайловской церковью. Здание было построено в 1895 году.
В 1932 году была проведена реорганизация – отделы превратились в два самостоятельных музея: Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 году оба музея были объединены в единый Военно-исторический музей Черноморского флота.
Здание храма Архистратига Михаила в 1968 году к 100-летию музея было передано для оформления экспозиции зала № 8, посвященной созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и до настоящего времени.
В 2014 году по решению министра обороны РФ храм Святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота.
С 31 декабря 2020 года Музей Черноморского флота является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.
За годы своего существования музей превратился в подлинную сокровищницу боевых реликвий, отражающих все этапы развития Черноморского флота с момента его основания и до сегодняшних дней.
Музей Черноморского флотаМузей Черноморского флота
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ИнфографикаКрымМузеи КрымаИсторияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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