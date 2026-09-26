Рейтинг@Mail.ru
Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/mechty-zelenskogo-o-kryme-i-ukhod-iz-zhizni-kritika-sosedova--top-nedeli-1159707122.html
Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Во время учений Военно-морских сил Казахстана в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:43
2026-09-26T17:43
топ новостей недели
новости
в мире
крым
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133589_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5634374c6f73c809c485955b5a6394cf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Во время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море погибли военнослужащие. Президент США Дональд Трамп спрогнозировал конец СВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал новые заявления о Крыме. Сын губернатора Запорожской области Евгения Балицкого занял пост замминистра промышленности и торговли Крыма. В Крыму подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Итоги выборов в Крыму и СевастополеВыборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. По Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 – Янина Павленко. По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 – Леонид Бабашов. По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей. Лидирующая партия – "Единая Россия" набрала 60,70% голосов крымчан.В Севастополе итоговая явка избирателей составила 63,44%. По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 58,49% голосов.Трагедия на учениях в КазахстанеВо время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, сообщили 24 сентября в Минобороны Казахстана. Трагедия произошла из-за ухудшения погоды. Изначально сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных. 25 сентября найдены тела всех 14 погибших военных моряков.Перспективы конца СВОКонфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают, заявил на этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над завершением конфликта.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу, но конкретики пока нет.Мнение о перспективах завершения СВО на этой неделе также высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, по словам которого, боевые действия могут завершиться в первой половине следующего года.Мечты Зеленского о КрымеГлава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, очередные заявления Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ.Новый замминистра в КрымуСергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили заместителем министра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка на этой неделе появилось на официальном сайте крымского правительства.Новые тарифы на водуВ Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения, сообщили на этой неделе на предприятии "Вода Крыма". Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 кубометр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 кубический метр с НДС, водоотведение – 62,26 рубля.Уход Сергея СоседоваРоссийский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий и сценарист Сергей Соседов скончался на 59 году жизни. Как сообщили в его окружении, причиной смерти стал несчастный случай, журналист упал с лестницы и разбился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризмаСколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистикиАбитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
https://crimea.ria.ru/20260926/v-krymu-zaregistrirovali-pobediteley-vyborov-v-gosdumu-po-trem-okrugam-1159726151.html
https://crimea.ria.ru/20260926/v-bryanskoy-oblasti-dron-vsu-povredil-zheleznuyu-dorogu-1159727246.html
https://crimea.ria.ru/20260925/ukraina-ischeznet-v-sluchae-eskalatsii-konflikta--eks-soratnitsa-zelenskogo-1159720643.html
https://crimea.ria.ru/20260925/peregovory-s-kievom-i-otvety-na-udary-vsu-glavnye-zayavleniya-putina-1159718700.html
https://crimea.ria.ru/20260925/yanina-pavlenko-ukhodit-s-posta-mera-yalty-v-gosdumu-1159711572.html
https://crimea.ria.ru/20260925/kak-v-krymu-vyrastut-tarify-zhkkh-s-1-oktyabrya-1159673830.html
https://crimea.ria.ru/20260924/umerla-marina-vladi-1159684478.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133589_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_351cf019b8426c1d86f9d2cbec9b856b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости, в мире, крым, россия
Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели

Новые мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни Сергея Соседова – топ новостей недели

17:43 26.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Во время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море погибли военнослужащие. Президент США Дональд Трамп спрогнозировал конец СВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал новые заявления о Крыме. Сын губернатора Запорожской области Евгения Балицкого занял пост замминистра промышленности и торговли Крыма. В Крыму подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги выборов в Крыму и Севастополе

Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. По Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 – Янина Павленко. По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 – Леонид Бабашов. По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей. Лидирующая партия – "Единая Россия" набрала 60,70% голосов крымчан.
В Севастополе итоговая явка избирателей составила 63,44%. По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 58,49% голосов.
Избирком Крыма - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
13:31
В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам

Трагедия на учениях в Казахстане

Во время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, сообщили 24 сентября в Минобороны Казахстана. Трагедия произошла из-за ухудшения погоды. Изначально сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных. 25 сентября найдены тела всех 14 погибших военных моряков.
Железная дорога
14:05
В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу

Перспективы конца СВО

Конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают, заявил на этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над завершением конфликта.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу, но конкретики пока нет.
Мнение о перспективах завершения СВО на этой неделе также высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, по словам которого, боевые действия могут завершиться в первой половине следующего года.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
Вчера, 23:21
Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского

Мечты Зеленского о Крыме

Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, очередные заявления Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ.
Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге
Вчера, 21:05
Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина

Новый замминистра в Крыму

Сергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили заместителем министра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка на этой неделе появилось на официальном сайте крымского правительства.
Янина Павленко передает полномочия мэра Ялты
Вчера, 16:59
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму

Новые тарифы на воду

В Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения, сообщили на этой неделе на предприятии "Вода Крыма". Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 кубометр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 кубический метр с НДС, водоотведение – 62,26 рубля.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
Вчера, 07:10
Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октября

Уход Сергея Соседова

Российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий и сценарист Сергей Соседов скончался на 59 году жизни. Как сообщили в его окружении, причиной смерти стал несчастный случай, журналист упал с лестницы и разбился.
Французская актриса кино, театра Марина Влади (настоящие имя и фамилия – Марина Владимировна Полякова-Байдарова), последняя жена Владимира Высоцкого. - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
24 сентября, 19:31
Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистики
Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
 
Топ новостей неделиНовостиВ миреКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:14СВО будет доведена до конца – Лавров
18:55Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма
18:31Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
18:10Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
17:57Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
17:51Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
17:43Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
17:31Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива
17:21В Крыму снята угроза опасности с воздуха
17:13Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома
16:33Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
16:24В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
16:08Кто представит Крым в новом созыве Госдумы
15:42Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
15:23Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений
15:15Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц
15:02Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников
15:00В Крыму второй раз за день работает ПВО
14:40Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции
14:29В Крыму утонули 17 человек
Лента новостейМолния