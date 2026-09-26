Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
Новые мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни Сергея Соседова – топ новостей недели
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. Во время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море погибли военнослужащие. Президент США Дональд Трамп спрогнозировал конец СВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал новые заявления о Крыме. Сын губернатора Запорожской области Евгения Балицкого занял пост замминистра промышленности и торговли Крыма. В Крыму подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Итоги выборов в Крыму и Севастополе
Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва по округам в Крыму признаны состоявшимися и действительными. По Симферопольскому одномандатному избирательному округу №22 наибольшее количество голосов набрал Юрий Нестеренко. В голосовании в Керченском одномандатном избирательном округе №23 – Янина Павленко. По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу №24 – Леонид Бабашов. По федеральному избирательному округу явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей. Лидирующая партия – "Единая Россия" набрала 60,70% голосов крымчан.
В Севастополе итоговая явка избирателей составила 63,44%. По итогам обработки протоколов партия "Единая Россия" набрала 58,49% голосов.
Трагедия на учениях в Казахстане
Во время учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море, сообщили 24 сентября в Минобороны Казахстана. Трагедия произошла из-за ухудшения погоды. Изначально сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных. 25 сентября найдены тела всех 14 погибших военных моряков.
Перспективы конца СВО
Конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают, заявил на этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над завершением конфликта.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу, но конкретики пока нет.
Мнение о перспективах завершения СВО на этой неделе также высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, по словам которого, боевые действия могут завершиться в первой половине следующего года.
Мечты Зеленского о Крыме
Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, очередные заявления Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ.
Новый замминистра в Крыму
Сергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили заместителем министра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка на этой неделе появилось на официальном сайте крымского правительства.
Новые тарифы на воду
В Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения, сообщили на этой неделе на предприятии "Вода Крыма". Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 кубометр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 кубический метр с НДС, водоотведение – 62,26 рубля.
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Уход Сергея Соседова
Российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий и сценарист Сергей Соседов скончался на 59 году жизни. Как сообщили в его окружении, причиной смерти стал несчастный случай, журналист упал с лестницы и разбился.
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