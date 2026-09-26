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Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
В ночь на субботу над Россией отражена массированная атака украинских дронов. ПВО отработала в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T08:31
2026-09-26T08:31
2026-09-26T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Россией отражена массированная атака украинских дронов. ПВО отработала в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского края.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об ударе по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы и пострадавшие.В Ростовской области в результате падения дронов на жилые дома пострадали пять человек, в том числе ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
Над Крымом и езе 13 регионами России за ночь уничтожили 645 беспилотников ВСУ