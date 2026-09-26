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Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма

Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T20:19

2026-09-26T20:19

2026-09-26T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление тем фактом, что руководство Организации Объединенных Наций предоставляет право на самоопределение Гренландии, но отказывает в нем Крыму. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Лавров рассказал, что в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем спросил у него, как быть с Гренландией, учитывая заинтересованность США ее забрать. Гутерриш ответил, что "этот вопрос надо решать на основе Устава ООН, резолюция Генеральной Ассамблеи, территориальной целостности Дании и права гренландцев на самоопределение".Лавров отметил, что Россия хочет, чтобы ООН по-настоящему стала центром согласования интересов всех государств, как и требует этого ее Устав."Здесь, безусловно, конструктивный вклад мог бы внести и секретариат ООН, но нынешняя команда во главе с Антониу Гутеррешем не способна воплощать в жизнь главные требования этого документа, который лежит в основе всей организации, и продвигают предвзятые подходы, двойные стандарты – по большому счету, обслуживают интересы западных стран", - констатировал он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООНЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, новости, политика, россия, крым, генассамблея оон