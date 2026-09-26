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Кто представит Крым в новом созыве Госдумы

Кто представит Крым в новом созыве Госдумы - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Кто представит Крым в новом созыве Госдумы

Крым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, в том числе участник специальной военной операции, герой России Антон Старостин. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T16:08

2026-09-26T16:08

2026-09-26T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Крым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, в том числе участник специальной военной операции, герой России Антон Старостин. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Кроме того, по региональному списку от партии "Единая Россия" прошел Михаил Шеремет, представлявший Крым в предыдущем созыве ГД, а также победители голосования по трем одномандатным округам в РК: экс-мэр Ялты Янина Павленко, депутаты Госдумы предыдущего созыва Леонид Бабашов и Юрий Нестеренко.Выборы в Госдуму состоялись 18-20 сентября. В Крыму явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей республики. По итогам голосования по одномандатным округам Нестеренко получил 54,99%, Павленко – 56,46%, Бабашов – 62,99%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиямиЯнина Павленко уходит с поста мэра Ялты в ГосдумуВыборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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