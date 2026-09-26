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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
К обеду субботы у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде из полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:03
2026-09-26T13:03
2026-09-26T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде из полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани заторов нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
У Крымского моста сейчас начала расти очередь со стороны Керчи