https://crimea.ria.ru/20260926/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-obedu-subboty-1159725652.html

Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы

К обеду субботы у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде из полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T13:03

2026-09-26T13:03

2026-09-26T13:03

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктом досмотра на выезде из полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани заторов нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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