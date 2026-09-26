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Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений
Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений
Участники учений Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Россию из стран-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:23
2026-09-26T15:23
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
учения
политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Участники учений Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Россию из стран-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.Контингенты ОДКБ прибыли в районы проведения учений из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Учения проводятся на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский". Мероприятия объединяют подготовку различных компонентов Коллективных сил.Учения "Поиск-2026" направлены на отработку вопросов организации и ведения разведки.Специальное учение "Эшелон-2026" предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что все проводимые учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, политика, россия, новости
Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений

Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений в Челябинской области

15:23 26.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Участники учений Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Россию из стран-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.
"Участники командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" завершили перегруппировку в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Контингенты ОДКБ прибыли в районы проведения учений из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Учения проводятся на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский". Мероприятия объединяют подготовку различных компонентов Коллективных сил.
"Взаимодействие-2026" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.
Учения "Поиск-2026" направлены на отработку вопросов организации и ведения разведки.
Специальное учение "Эшелон-2026" предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что все проводимые учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)УченияПолитикаРоссияНовости
 
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