https://crimea.ria.ru/20260926/kontingenty-stran-odkb-pribyli-v-rossiyu-dlya-ucheniy-1159728559.html

Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений

Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений

Участники учений Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Россию из стран-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T15:23

2026-09-26T15:23

2026-09-26T15:23

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

учения

политика

россия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/1b/1151221890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a13636e08ffb62da451449af609dbcf0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Участники учений Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Россию из стран-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.Контингенты ОДКБ прибыли в районы проведения учений из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Учения проводятся на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский". Мероприятия объединяют подготовку различных компонентов Коллективных сил.Учения "Поиск-2026" направлены на отработку вопросов организации и ведения разведки.Специальное учение "Эшелон-2026" предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что все проводимые учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, политика, россия, новости