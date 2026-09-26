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Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
Массово диагностируемый дефицит витамина Д и кальция у детей в России является причиной более ранней заболеваемости остеопорозом и другими заболеваниями костей... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T21:33
2026-09-26T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Массово диагностируемый дефицит витамина Д и кальция у детей в России является причиной более ранней заболеваемости остеопорозом и другими заболеваниями костей у взрослого населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Крыма Алексей Дубровский.При данной болезни для лечения применяется комплекс достаточно дорогостоящих препаратов, но их эффективность еще требует обсуждения в медицинском сообществе, и это не является массовым, пояснил медик. Поэтому коррекции дефицита витамина Д и кальция в детском возрасте необходимо придавать большое значение.Поддержание в организме необходимых значений витамина Д невозможно без достаточного количества кальция, обратил внимание гость эфира."Вся молочная продукция – это высокий, объемный источник кальция для организма. Мы не восполним дефицит витамина D3 в организме, без кальция нечему всасываться. Поэтому кальций обязательно нужен в достатке. Не обязательно есть творог. Причем творог с нулевым процентом жирности при том же количестве кальция, что и, например, с пятипроцентной жирностью, всасываться будет хуже в желудочно-кишечном тракте. Это особенности функционирования нашего ЖКТ. Поэтому тут нужна вся молочка", – посоветовал Алексей Дубровский.Жиры должны быть представлены в рационе для того, чтобы помочь усвоиться кальцию, подчеркнул он.Проблему нехватки витамина Д и кальция необходимо решать комплексно, корректируя ежедневный рацион питания детей и взрослых, а также учитывать и генетические факторы у отдельно взятых граждан, которые приводят к развитию проблем с костями."Это заболевания, которые провоцируют так называемую резорбцию костной ткани, то есть последовательное ее разрушение. Но в целом, даже если мы говорим, что дефицит витамина Д ускоряет развитие остеопороза на 5-10 лет, то физиологически у нас остеопорозные изменения обычно начинаются в 60 лет, а так будет уже в 50, в трудоспособный возраст, когда люди еще должны быть активны", – заметил специалист.Клинические признаки дефицитов у детей, на которые надо обращать внимание, чтобы не упустить время – это частые заболевания, быстрая утомляемость, слабость, предостерег фармаколог."В шесть лет ребенок должен бегать, прыгать и активничать. И если ребенок по восьмому кругу болеет ОРВИ – может, это действительно слабый иммунитет, а может быть, и дефицит, например, железа или витамина D3", – пояснил медик.Ощутимый расход кальция также происходит в детском возрасте по причине естественного роста организма, и, в частности, костей."Для взрослых такой взрывной рост невозможен. Это огромный расход кальция, также огромный расход витамина D3, когда идет полностью формирование щитовидной железы. Вот эти расходные элементы – это первая причина, по которой уходят эти вещества у детей", – объяснил спикер.Алексей Дубровский считает, что необходим комплексный подход к проблеме раннего остеопороза у населения России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Важность баланса: бесконтрольный прием БАДов вредит организму – нутрициологТепло и сытно: почему крымчане чаще других россиян страдают ожирениемВ Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей
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здоровье, совет эксперта, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.
Массово диагностируемый дефицит витамина Д и кальция у детей в России является причиной более ранней заболеваемости остеопорозом и другими заболеваниями костей у взрослого населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Крыма Алексей Дубровский.
"Остеопороз – заболевание страшное, опасное, это хрупкость костной ткани, склонность к переломам и более тяжелым травмам в будущем, которые возникают не при сильных нагрузках, а буквально при небольших падениях. Когда кость уже сформирована в 30-35 лет, это заболевание, по большому счету, коррекции практически не подлежит", – рассказал специалист.
При данной болезни для лечения применяется комплекс достаточно дорогостоящих препаратов, но их эффективность еще требует обсуждения в медицинском сообществе, и это не является массовым, пояснил медик. Поэтому коррекции дефицита витамина Д и кальция в детском возрасте необходимо придавать большое значение.
Поддержание в организме необходимых значений витамина Д невозможно без достаточного количества кальция, обратил внимание гость эфира.
"Вся молочная продукция – это высокий, объемный источник кальция для организма. Мы не восполним дефицит витамина D3 в организме, без кальция нечему всасываться. Поэтому кальций обязательно нужен в достатке. Не обязательно есть творог. Причем творог с нулевым процентом жирности при том же количестве кальция, что и, например, с пятипроцентной жирностью, всасываться будет хуже в желудочно-кишечном тракте. Это особенности функционирования нашего ЖКТ. Поэтому тут нужна вся молочка", – посоветовал Алексей Дубровский.
Жиры должны быть представлены в рационе для того, чтобы помочь усвоиться кальцию, подчеркнул он.
"В случае с детьми, как это делали последние 30 лет, полезно добавление йогуртов в питание. Они полезны, как и любой молочный продукт – жирное молоко, всевозможные кефиры. Все эти продукты имеют высокое содержание кальция, который до 20 лет жизненно необходим, потому что идет формирование костного каркаса, формирование костной заполненности", – разъяснил эксперт.
Проблему нехватки витамина Д и кальция необходимо решать комплексно, корректируя ежедневный рацион питания детей и взрослых, а также учитывать и генетические факторы у отдельно взятых граждан, которые приводят к развитию проблем с костями.
"Это заболевания, которые провоцируют так называемую резорбцию костной ткани, то есть последовательное ее разрушение. Но в целом, даже если мы говорим, что дефицит витамина Д ускоряет развитие остеопороза на 5-10 лет, то физиологически у нас остеопорозные изменения обычно начинаются в 60 лет, а так будет уже в 50, в трудоспособный возраст, когда люди еще должны быть активны", – заметил специалист.
Клинические признаки дефицитов у детей, на которые надо обращать внимание, чтобы не упустить время – это частые заболевания, быстрая утомляемость, слабость, предостерег фармаколог.
"В шесть лет ребенок должен бегать, прыгать и активничать. И если ребенок по восьмому кругу болеет ОРВИ – может, это действительно слабый иммунитет, а может быть, и дефицит, например, железа или витамина D3", – пояснил медик.
Ощутимый расход кальция также происходит в детском возрасте по причине естественного роста организма, и, в частности, костей.
"Для взрослых такой взрывной рост невозможен. Это огромный расход кальция, также огромный расход витамина D3, когда идет полностью формирование щитовидной железы. Вот эти расходные элементы – это первая причина, по которой уходят эти вещества у детей", – объяснил спикер.
Алексей Дубровский считает, что необходим комплексный подход к проблеме раннего остеопороза у населения России.
"Медицина развивается, диетология развивается, понимание структуры и микроэлементной структуры организма становится с каждым годом все более глубоким. Но в целом принципы правильного питания не сильно поменялись. Они углубились. И сейчас стоит их пересматривать и отнестись к ним с большим вниманием, с учетом тех знаний, которые есть у врачей-диетологов", – подытожил эксперт.
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