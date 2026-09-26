https://crimea.ria.ru/20260926/kakie-rasteniya-vysazhivayut-dlya-ozeleneniya-gorodov-kryma-1159362588.html

Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма

Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма

Грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T18:55

2026-09-26T18:55

2026-09-26T18:55

анна репецкая

городская среда

общество

ботанический сад имени багрова

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В. И. Вернадского Анна Репецкая.Гостья студии обратила внимание, что не во всех городах Крыма ситуация с озеленением одинаковая. Так, привела пример она, если в Ялте работы по уходу за зеленым обликом города происходили и до 2014 года, то в столице полуострова, в городе Симферополе таковых практически не было."За последние12 лет мы наблюдаем очень серьезные изменения. Прежде всего, они связаны с благоустройством общественных пространств, территорий, куда мы приходим гулять, через которые мы ходим на работу. Изменились покрытия дорожек, появились новые цветники, появились и высаженные молодые растения, удалено много аварийных деревьев, которые представляли угрозу для жизни людей. Конечно, облик наших городов меняется в лучшую сторону", - подтвердила она.Анна Репецкая добавила, что происходят и приятные изменения на городских цветниках, где специалисты высаживают не только эстетически привлекательные, но и засухоустойчивые растения"Это и лаванда, и многие другие засухоустойчивые виды растений. Это очень правильно, потому что все-таки мы живем в таком южном регионе с дефицитом воды", - поделилась специалист.В отношении же деревьев и кустарников в Симферополе, по словам директора ботанического сада, новшеств пока не наблюдается."И это - к счастью, потому что основной ассортимент должен базироваться на тех растениях, которые уже себя хорошо показали. И если мы расходуем бюджетные деньги, то это должен быть проверенный вариант. Место для экспериментов — это научные учреждения, ботанические сады. А улицы, скверы, парки наших городов — это то, что должно обеспечивать каждый год, каждый день оптимальные условия для жизни людей. Поэтому здесь экспериментировать не стоит", - подчеркнула она.По ее мнению, для озеленения улиц города следует использовать деревья, обеспечивающие качественное притенение, что определено стандартами."Существуют нормативные документы, которые предполагают высадку деревьев на улицах, площадях, где ходят люди. Штамб должен быть не менее 2,20 - 2,50 м, в самом крайнем случае - 2 метра. Понятно, почему это сделано, чтобы человек мог под ними пройти", - рассказала эксперт.Анна Репецкая также обратила внимание, что в Симферополе стало меньше кустарников."Мне очень, очень жаль, что в наших парках и скверах становится меньше кустарников. Посмотрите на парк им. Гагарина, за ним ухаживают, он в хорошем состоянии, сейчас идет реконструкция, но, стоя в одной части парка, мы можем увидеть практически его границы в другой части. А ведь кустарники - это очень важная часть и экосистемы, и архитектурно-художественной и композиционной структуры насаждений", - обозначила она.Связано это, по ее мнению, со сложностями в уборке территорий, на которых растут кусты."Без кустарников невозможно, потому что это - экологическая функция насаждений. Там находят себе убежище птицы и насекомые. Это и композиционная структура, это и цветение", - заметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кашпо и цветочные клумбы - как сохраняют привлекательность СимферополяКакие деревья и кусты хорошо приживаются в КрымуВ Гурзуфе дети высадили новый фруктовый сад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна репецкая, городская среда, общество, ботанический сад имени багрова, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым