https://crimea.ria.ru/20260926/kak-razvivaetsya-dayverskoe-dvizhenie-v-krymu-i-sevastopole-1159469977.html

Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе

Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе

Сообщество дайверов в Крыму и Севастополе многочисленно и объединяет профессионалов и любителей. Как развивается движение на полуострове, рассказал в эфире... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T19:41

2026-09-26T19:41

2026-09-26T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Сообщество дайверов в Крыму и Севастополе многочисленно и объединяет профессионалов и любителей. Как развивается движение на полуострове, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" сооснователь Ассоциации дайверов Dive Vibes Илья Вохонцев.Массовый же дайвинг в Крыму, добавил гость студии, это явление сезонное, когда температура воды достигает комфортных значений - от +22 градусов."Одной из целей нашей ассоциации является изменить подходы, изменить процедуры, изменить видение дайвинга. Потому что еще многие наши коллеги не переориентировались на новые форматы подхода к сервису. То есть то, что нужно улучшать с точки зрения безопасности, организации, комфорта", - рассказал он.По словам Ильи Вохонцева, ассоциация стремится к партнерству с теми клубами, которые поддерживают ее ценности, разделяют особое видение дайвинга о том, какие услуги следует предоставлять людям и увлекать их качеством."Тем, что сейчас модно, тем, что сейчас в тренде, чтобы это было "вкусно" и красиво, потому что дайвинг – это, в первую очередь, впечатления и эмоции", - подчеркнул он.Также особенно важным направлением в развитии современного спортивного движения сооснователь Dive Vibes называет развитие и пропаганду семейного дайвинга."Я, как отец троих детей, вижу, что подростки и подрастающее поколение меньше начинают интересоваться, например, алкоголем, у них формируются другие ценности. И мы стремимся увлечь их из компьютерного мира, в который они сейчас погружаются. И дайвинг - это один из механизмов, активностей, когда дети видят что-то другое. И наши поездки, которые мы организуем, этому способствуют. Сейчас много семейных людей, которые едут со своими детьми, которые сами увлечены, и дети тянутся за ними", - поделился он.Илья Вохонцев в рамках эфира также добавил, что Ассоциация дайверов активно развивает и патриотическую линию в своей деятельности, а также пропагандирует новый образ русского дайвера за пределами страны."Ребята после СВО, некоторые даже с инвалидностью, тоже занимаются дайвингом, и мы занимаемся их продвижением, помощью и адаптацией. Мы пропагандируем патриотичный подход, стараемся изменить стереотипное видение русского дайвера за рубежом", - обратил внимание он.Основополагающим же в современном дайверском спорте спикер считает залог безопасности погружений под воду."Нельзя подходить к безопасности формально и пренебрегать параметрами глубин и организацией процессов погружения. Поэтому один из наших основных стандартов - это безопасность. У нас разработаны специальные протоколы, начиная от поведения на лодке или в дайв-центре, заканчивая погружением. И мы им четко следуем", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаВ Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дайвинг, общество, спорт, черное море, азовское море