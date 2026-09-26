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Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции
Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции
У берегов турецкой провинции Самсун обнаружена часть хвоста беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство DHA. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T14:40
2026-09-26T14:40
турция
в мире
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. У берегов турецкой провинции Самсун обнаружена часть хвоста беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство DHA.Фрагмент передан соответствующим службам для проведения экспертизы.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке заявил, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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турция, в мире, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, черное море, новости, сми
Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции

В море у берегов Турции нашли фрагмент беспилотника – СМИ

14:40 26.09.2026
 
© AP Photo Burhan OzbiliciСотрудники службы безопасности Турции
Сотрудники службы безопасности Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© AP Photo Burhan Ozbilici
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. У берегов турецкой провинции Самсун обнаружена часть хвоста беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство DHA.
"Граждане, заметившие в море неизвестный предмет у побережья района Якакент, сообщили об этом подразделениям береговой охраны. Прибывшие на место сотрудники установили, что найденный предмет является хвостовой частью беспилотного летательного аппарата", – говорится в сообщении.
Фрагмент передан соответствующим службам для проведения экспертизы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке заявил, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром.
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ТурцияВ миреБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияЧерное мореНовостиСМИ
 
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