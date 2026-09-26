https://crimea.ria.ru/20260926/evropa-delaet-vse-dlya-sryva-peregovorov-po-ukraine--lavrov-1159731602.html

Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров

Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров

Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T19:29

2026-09-26T19:29

2026-09-26T19:29

сергей лавров

европейский союз (ес)

коллективный запад

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

украина

переговоры

оон

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он также отметил, что Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в России.Кроме того, по словам главы МИД РФ, правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивает экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, европейский союз (ес), коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, украина, переговоры, оон, новости сво