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Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T19:29
2026-09-26T19:29
2026-09-26T19:29
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он также отметил, что Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в России.Кроме того, по словам главы МИД РФ, правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивает экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, европейский союз (ес), коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, украина, переговоры, оон, новости сво
Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
Европа делает все для срыва переговоров по урегулированию на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе и администрация (президента США Дональда) Трампа", - сказал Лавров.
Он также отметил, что Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в России.
Кроме того, по словам главы МИД РФ, правящие верхи многих стран Евросоюза, судя по заявлениям их представителей, явно поражены вирусом расового превосходства, вынашивает экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов.
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