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Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
Беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T16:33
2026-09-26T16:33
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
херсонская область
владимир сальдо
заповедник аскания нова
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще два человека – 33-летний мужчина и 19-летняя девушка – получили тяжелые ранения: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. У обоих множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Их доставили в Чаплинскую центральную районную больницу, уточнил губернатор.Также в Чаплинке беспилотник ударил по продуктовому грузовику, в результате атаки погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРТеррор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителяВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, херсонская область, владимир сальдо, заповедник аскания нова, происшествия, новости сво, новости
Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области

Две молодые девушки погибли при ударе беспилотника ВСУ по кафе в Аскании-Нова – Сальдо

16:33 26.09.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВСУ ударили по кафе в Аскании Нове
ВСУ ударили по кафе в Аскании Нове
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вечером 25 сентября беспилотник киевского режима ударил по кафе в Аскании-Нова Чаплинского округа. Здание было полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела двух юных девушек – 2004 и 2006 годов рождения", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Еще два человека – 33-летний мужчина и 19-летняя девушка – получили тяжелые ранения: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. У обоих множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Их доставили в Чаплинскую центральную районную больницу, уточнил губернатор.
Также в Чаплинке беспилотник ударил по продуктовому грузовику, в результате атаки погиб мужчина.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУХерсонская областьВладимир СальдоЗаповедник Аскания НоваПроисшествияНовости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
16:33Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
16:24В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
16:08Кто представит Крым в новом созыве Госдумы
15:42Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
15:23Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений
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15:00В Крыму второй раз за день работает ПВО
14:40Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции
14:29В Крыму утонули 17 человек
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14:05В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу
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13:31В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
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