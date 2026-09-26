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Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области

Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области

Беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T16:33

2026-09-26T16:33

2026-09-26T16:33

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атаки всу

херсонская область

владимир сальдо

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Еще два человека – 33-летний мужчина и 19-летняя девушка – получили тяжелые ранения: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. У обоих множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Их доставили в Чаплинскую центральную районную больницу, уточнил губернатор.Также в Чаплинке беспилотник ударил по продуктовому грузовику, в результате атаки погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРТеррор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителяВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу, херсонская область, владимир сальдо, заповедник аскания нова, происшествия, новости сво, новости