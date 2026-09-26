До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
В Крыму построят новые гостиницы и санатории на 20 тысяч номеров
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ЯЛТА, 26 сен – РИА Новости Крым. До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк. По его словам, современные туристы приезжают в Крым преимущественно для отдыха, связанного с лечением. Это могут быть не только санатории, но и гостиницы с оздоровительными центрами при них.
"Многие отели, понимая, что теряют определенный контингент, двигаются в направлении оздоровительного туризма, в том числе и организовывают спа-центры, медицинские центры. Если мы говорим про создание отелей, то в большинстве своем уже просто отель сам по себе не строится. Это обязательно отель с медицинским центром или с комплексом услуг, позволяющих работать в межсезонье, потому что Крым в первую очередь – это наше лечение", – отметил заместитель министра.
И подчеркнул, что главная задача Крыма – обеспечение здоровья и сбережения населения России, и инвесторы двигаются в этом направлении.
Из названных Сергеем Гулюком 20 санаторных и гостиничных организаций он выделил пять крупнейших санаториев с фондом более трех с половиной тысяч мест.
"Географически затрагиваются абсолютно все регионы Крыма. В первую очередь, конечно же, это Евпаторийская и Сакская агломерация, это Южный берег и Восточное побережье. Пользуется спросом абсолютно все, и включая и Керченский регион в том числе", – сказал чиновник.
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