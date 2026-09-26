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До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров - РИА Новости Крым, 26.09.2026

До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T07:27

2026-09-26T07:27

2026-09-26T07:27

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ЯЛТА, 26 сен – РИА Новости Крым. До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк. По его словам, современные туристы приезжают в Крым преимущественно для отдыха, связанного с лечением. Это могут быть не только санатории, но и гостиницы с оздоровительными центрами при них.И подчеркнул, что главная задача Крыма – обеспечение здоровья и сбережения населения России, и инвесторы двигаются в этом направлении.Из названных Сергеем Гулюком 20 санаторных и гостиничных организаций он выделил пять крупнейших санаториев с фондом более трех с половиной тысяч мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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