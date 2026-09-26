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До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T07:27
2026-09-26T07:27
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ЯЛТА, 26 сен – РИА Новости Крым. До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк. По его словам, современные туристы приезжают в Крым преимущественно для отдыха, связанного с лечением. Это могут быть не только санатории, но и гостиницы с оздоровительными центрами при них.И подчеркнул, что главная задача Крыма – обеспечение здоровья и сбережения населения России, и инвесторы двигаются в этом направлении.Из названных Сергеем Гулюком 20 санаторных и гостиничных организаций он выделил пять крупнейших санаториев с фондом более трех с половиной тысяч мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму
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крым, санатории крыма, отели крыма, отдых в крыму, видео
До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

В Крыму построят новые гостиницы и санатории на 20 тысяч номеров

07:27 26.09.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
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ЯЛТА, 26 сен – РИА Новости Крым. До конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров. Такие планы корреспонденту РИА Новости Крым озвучил заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк. По его словам, современные туристы приезжают в Крым преимущественно для отдыха, связанного с лечением. Это могут быть не только санатории, но и гостиницы с оздоровительными центрами при них.
"Многие отели, понимая, что теряют определенный контингент, двигаются в направлении оздоровительного туризма, в том числе и организовывают спа-центры, медицинские центры. Если мы говорим про создание отелей, то в большинстве своем уже просто отель сам по себе не строится. Это обязательно отель с медицинским центром или с комплексом услуг, позволяющих работать в межсезонье, потому что Крым в первую очередь – это наше лечение", – отметил заместитель министра.
И подчеркнул, что главная задача Крыма – обеспечение здоровья и сбережения населения России, и инвесторы двигаются в этом направлении.
Из названных Сергеем Гулюком 20 санаторных и гостиничных организаций он выделил пять крупнейших санаториев с фондом более трех с половиной тысяч мест.

"Географически затрагиваются абсолютно все регионы Крыма. В первую очередь, конечно же, это Евпаторийская и Сакская агломерация, это Южный берег и Восточное побережье. Пользуется спросом абсолютно все, и включая и Керченский регион в том числе", – сказал чиновник.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма
Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели
ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСанатории КрымаОтели КрымаОтдых в КрымуВидео
 
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07:27До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
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