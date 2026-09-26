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Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T21:22
2026-09-26T21:22
2026-09-26T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость.Эксперт пояснил, что главная опасность таится в термостате, который отвечает за автоматическое отключение прибора при определенной температуре. Следовательно, если датчик нагревателя неисправен, масло в нем быстро перегреется и прибор может взорваться.Он уточнил, что как правило это происходит с дешевыми малоизвестными брендами. Эксперт также напомнил, что любой электрообогреватель - мощный прибор, создающий повышенную нагрузку на электросеть, на которую проводка, например в старых домах, может быть не рассчитана. В современных квартирах при перегрузке обычно срабатывает размыкающий электрическую цепь автомат (раньше использовали предохранительные пробки), но если он не среагирует вовремя, высока вероятность короткого замыкания и пожара.Не менее важно всегда внимательно читать инструкции к обогревателям, в которых производитель указывает условия эксплуатации и допустимое время непрерывной работы прибора, добавил Соколов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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общество, отопление, теплоснабжение, крым, совет эксперта, новости крыма
Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
Эксперт рассказал чем может быть опасен масляный обогреватель в квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость.
Эксперт пояснил, что главная опасность таится в термостате, который отвечает за автоматическое отключение прибора при определенной температуре. Следовательно, если датчик нагревателя неисправен, масло в нем быстро перегреется и прибор может взорваться.
"Термодатчики выходят из строя достаточно часто. Такая поломка, наравне с протечкой масла и повреждением ТЭНа, входит в тройку наиболее частых причин, по которым владельцы масляных обогревателей обращаются в сервисный центр", - сказал Соколов.
Он уточнил, что как правило это происходит с дешевыми малоизвестными брендами. Эксперт также напомнил, что любой электрообогреватель - мощный прибор, создающий повышенную нагрузку на электросеть, на которую проводка, например в старых домах, может быть не рассчитана. В современных квартирах при перегрузке обычно срабатывает размыкающий электрическую цепь автомат (раньше использовали предохранительные пробки), но если он не среагирует вовремя, высока вероятность короткого замыкания и пожара.
"Категорически нельзя использовать тройники и удлинители, чтобы подключать к розетке сразу несколько мощных электроприборов", - предостерег он, пояснив, что провода в них также обычно не рассчитаны на высокую потребляемую мощность.
Не менее важно всегда внимательно читать инструкции к обогревателям, в которых производитель указывает условия эксплуатации и допустимое время непрерывной работы прибора, добавил Соколов.
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