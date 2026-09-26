https://crimea.ria.ru/20260926/chem-opasen-maslyanyy-obogrevatel--predosterezhenie-eksperta-1124538829.html

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта

Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T21:22

2026-09-26T21:22

2026-09-26T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Неисправный масляный обогреватель может взорваться прямо в квартире, предостерег эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов, пишет РИА Недвижимость.Эксперт пояснил, что главная опасность таится в термостате, который отвечает за автоматическое отключение прибора при определенной температуре. Следовательно, если датчик нагревателя неисправен, масло в нем быстро перегреется и прибор может взорваться.Он уточнил, что как правило это происходит с дешевыми малоизвестными брендами. Эксперт также напомнил, что любой электрообогреватель - мощный прибор, создающий повышенную нагрузку на электросеть, на которую проводка, например в старых домах, может быть не рассчитана. В современных квартирах при перегрузке обычно срабатывает размыкающий электрическую цепь автомат (раньше использовали предохранительные пробки), но если он не среагирует вовремя, высока вероятность короткого замыкания и пожара.Не менее важно всегда внимательно читать инструкции к обогревателям, в которых производитель указывает условия эксплуатации и допустимое время непрерывной работы прибора, добавил Соколов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, отопление, теплоснабжение, крым, совет эксперта, новости крыма