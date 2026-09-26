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Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T12:40
2026-09-26T12:40
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник нанес удар по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске удар пришелся по автомобильной стоянке - ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов. Повреждены автомобили, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей за сутки, указал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР

В ЛНР от ударов беспилотников по машинам и автобусу погибли 4 человека и 5 пострадали

12:40 26.09.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникПоследствия атаки ВСУ на ЛНР
Последствия атаки ВСУ на ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Троицком муниципальном округе неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, погибла семейная пара. На автодороге Новоайдар – Северодонецк вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус. Ранения получили 17-летняя девочка и ее мама. Также серьезно пострадала 74-летняя женщина. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - написал он в МАКС.
Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник нанес удар по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске удар пришелся по автомобильной стоянке - ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.
Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов. Повреждены автомобили, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей за сутки, указал Пасечник.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
14:12Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:05В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу
13:52Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
13:41Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
13:31В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
13:23Беспилотная опасность в Крыму отменена
13:03Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
12:58Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
12:43В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:40Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
12:29Над центром и югом Крыма работает ПВО
12:16В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
12:07Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
11:52Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
11:32Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями
11:10Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
10:36Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
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