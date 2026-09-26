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Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T12:40
2026-09-26T12:40
2026-09-26T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник нанес удар по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске удар пришелся по автомобильной стоянке - ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов. Повреждены автомобили, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей за сутки, указал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
В ЛНР от ударов беспилотников по машинам и автобусу погибли 4 человека и 5 пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Троицком муниципальном округе неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, погибла семейная пара. На автодороге Новоайдар – Северодонецк вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус. Ранения получили 17-летняя девочка и ее мама. Также серьезно пострадала 74-летняя женщина. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - написал он в МАКС.
Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник нанес удар по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске удар пришелся по автомобильной стоянке - ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.
Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов. Повреждены автомобили, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей за сутки, указал Пасечник.
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