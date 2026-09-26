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Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР

Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР

Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T12:40

2026-09-26T12:40

2026-09-26T12:40

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

происшествия

новые регионы россии

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник нанес удар по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске удар пришелся по автомобильной стоянке - ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.Всего за сутки под огнем противника оказались 12 муниципалитетов. Повреждены автомобили, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей за сутки, указал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу