https://crimea.ria.ru/20260926/budni-busifikatsii-pod-odessoy-muzhchina-porezal-nozhom-voenkoma-1159729471.html

Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома

Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома

В городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T17:13

2026-09-26T17:13

2026-09-26T17:13

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.Правоохранители устанавливают личность мужчины и предпринимают действия по его задержанию, добавили в ведомстве.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Европа требует от Киева женской мобилизацииМашина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отцаВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво