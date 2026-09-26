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Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома
Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома
В городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:13
2026-09-26T17:13
2026-09-26T17:13
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.Правоохранители устанавливают личность мужчины и предпринимают действия по его задержанию, добавили в ведомстве.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Европа требует от Киева женской мобилизацииМашина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отцаВенгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – Мадьяр
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РИА Новости Крым
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво
Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкома
В Одесской области мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК и сбежал
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В городе Белгород-Днестровский Одесской области разыскивают мужчину, который ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.
"26 сентября в городе Белгород-Днестровский во время проведения мероприятий оповещения неизвестное лицо нанесло ножевое ранение военнослужащему районного ТЦК, после чего скрылось с места происшествия", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.
Правоохранители устанавливают личность мужчины и предпринимают действия по его задержанию, добавили в ведомстве.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.
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