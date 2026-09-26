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Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:23
2026-09-26T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму сняли угрозу атаки беспилотников ВСУ

13:23 26.09.2026 (обновлено: 13:27 26.09.2026)
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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14:12Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:05В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу
13:52Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
13:41Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
13:31В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
13:23Беспилотная опасность в Крыму отменена
13:03Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
12:58Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
12:43В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:40Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
12:29Над центром и югом Крыма работает ПВО
12:16В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
12:07Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
11:52Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
11:32Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями
11:10Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
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