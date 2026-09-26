https://crimea.ria.ru/20260926/belorusskaya-estrada-i-tsirk-v-krymu-kak-gotovyat-yarkie-sovmestnye-proekty-1159696883.html

Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты

Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты

Известные организации и талантливые творческие люди из Белоруссии – певцы, поэты, музыканты, артисты цирка – готовы выступать в Крыму, как только их пригласят и РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T09:28

2026-09-26T09:28

2026-09-26T09:28

белоруссия

роман чегринец

крым

культура

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Известные организации и талантливые творческие люди из Белоруссии – певцы, поэты, музыканты, артисты цирка – готовы выступать в Крыму, как только их пригласят и позволит обстановка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, в Симферополе не так давно прошел праздник белорусской культуры в рамках Этнографического фестиваля народов Крыма, где в гостях были коллеги из Белоруссии.И можно сказать, что интерес к Крыму со стороны белорусов, в том числе молодежи, заметно растет, что показывает общение с коллегами на V Фестивале искусств белорусов мира, участие в котором в эти дни принимает и творческий десант из Крыма, добавил он."Ребята из Беларуси, представители и филармонии, и крупнейших культурологических профильных вузов, даже молодые ребята - они очень талантливые - и им интересно в Крым поехать, посмотреть", – сказал Чегринец.Он выразил уверенность в том, что как только в Крыму будет крупное мероприятие, организаторы которого будут готовы пригласить белорусскую сторону, там без проблем откликнутся творческие люди "абсолютно разного уровня" и направления деятельности.По его словам, пока есть некоторые технические и логистические сложности для реализации уже задуманных российско-белорусских проектов в том числе в Крыму, но переговоры ведутся по ряду мероприятий."Я пока анонсировать не буду, но мы переговоры ведем. К нам по всем понятным причинам выезжать пока сложно, но это в перспективе... Это исполнители, причем в разных жанрах. Здесь не только вокал, но и очень хорошая танцевальная школа... И я бы с удовольствием белорусский цирк в Крым привез, но есть вопросы различные – коммерческие, технические и прочее. Это все надо прорабатывать, потому что есть интересы у крымской стороны, а белорусская не откажет", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выбирают Белоруссию – эксперты отмечают рост турпотока Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, роман чегринец, крым, культура, искусство