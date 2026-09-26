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Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты
Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты
Известные организации и талантливые творческие люди из Белоруссии – певцы, поэты, музыканты, артисты цирка – готовы выступать в Крыму, как только их пригласят и РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T09:28
2026-09-26T09:28
белоруссия
роман чегринец
крым
культура
искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Известные организации и талантливые творческие люди из Белоруссии – певцы, поэты, музыканты, артисты цирка – готовы выступать в Крыму, как только их пригласят и позволит обстановка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, в Симферополе не так давно прошел праздник белорусской культуры в рамках Этнографического фестиваля народов Крыма, где в гостях были коллеги из Белоруссии.И можно сказать, что интерес к Крыму со стороны белорусов, в том числе молодежи, заметно растет, что показывает общение с коллегами на V Фестивале искусств белорусов мира, участие в котором в эти дни принимает и творческий десант из Крыма, добавил он."Ребята из Беларуси, представители и филармонии, и крупнейших культурологических профильных вузов, даже молодые ребята - они очень талантливые - и им интересно в Крым поехать, посмотреть", – сказал Чегринец.Он выразил уверенность в том, что как только в Крыму будет крупное мероприятие, организаторы которого будут готовы пригласить белорусскую сторону, там без проблем откликнутся творческие люди "абсолютно разного уровня" и направления деятельности.По его словам, пока есть некоторые технические и логистические сложности для реализации уже задуманных российско-белорусских проектов в том числе в Крыму, но переговоры ведутся по ряду мероприятий."Я пока анонсировать не буду, но мы переговоры ведем. К нам по всем понятным причинам выезжать пока сложно, но это в перспективе... Это исполнители, причем в разных жанрах. Здесь не только вокал, но и очень хорошая танцевальная школа... И я бы с удовольствием белорусский цирк в Крым привез, но есть вопросы различные – коммерческие, технические и прочее. Это все надо прорабатывать, потому что есть интересы у крымской стороны, а белорусская не откажет", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выбирают Белоруссию – эксперты отмечают рост турпотока Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
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96
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60
белоруссия, роман чегринец, крым, культура, искусство
Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты

Артисты из Беларуси готовы выступать в Крыму в мероприятиях разного формата

09:28 26.09.2026
 
© РИА Новости КрымЦирк в Симферополе
Цирк в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Известные организации и талантливые творческие люди из Белоруссии – певцы, поэты, музыканты, артисты цирка – готовы выступать в Крыму, как только их пригласят и позволит обстановка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
По его словам, в Симферополе не так давно прошел праздник белорусской культуры в рамках Этнографического фестиваля народов Крыма, где в гостях были коллеги из Белоруссии.
И можно сказать, что интерес к Крыму со стороны белорусов, в том числе молодежи, заметно растет, что показывает общение с коллегами на V Фестивале искусств белорусов мира, участие в котором в эти дни принимает и творческий десант из Крыма, добавил он.
"Ребята из Беларуси, представители и филармонии, и крупнейших культурологических профильных вузов, даже молодые ребята - они очень талантливые - и им интересно в Крым поехать, посмотреть", – сказал Чегринец.
Он выразил уверенность в том, что как только в Крыму будет крупное мероприятие, организаторы которого будут готовы пригласить белорусскую сторону, там без проблем откликнутся творческие люди "абсолютно разного уровня" и направления деятельности.
"Они готовы ехать, мы это проговаривали... И, я думаю, для крымчан было бы интересно посмотреть, чем живет современная Беларусь, не народная, которая на наших концертах всегда звучит в песнях, а именно эстрадная. Белорусская эстрада отличается от российской эстрадной школы, и она очень интересная, хотя достаточно талантливая. А не только в Крыму, но и в России она малоизвестная. И мы рано или поздно привезем, конечно же, ее в Крым", – пообещал Чегринец.
По его словам, пока есть некоторые технические и логистические сложности для реализации уже задуманных российско-белорусских проектов в том числе в Крыму, но переговоры ведутся по ряду мероприятий.
"Я пока анонсировать не буду, но мы переговоры ведем. К нам по всем понятным причинам выезжать пока сложно, но это в перспективе... Это исполнители, причем в разных жанрах. Здесь не только вокал, но и очень хорошая танцевальная школа... И я бы с удовольствием белорусский цирк в Крым привез, но есть вопросы различные – коммерческие, технические и прочее. Это все надо прорабатывать, потому что есть интересы у крымской стороны, а белорусская не откажет", – резюмировал он.
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БелоруссияРоман ЧегринецКрымКультураИскусство
 
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