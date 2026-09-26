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Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день

Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день

ВСУ осуществили очередные атаки на регионы России, в результате погибли и получили ранения мирные жители. Крым в новом созыве Госдумы представят пять депутатов, РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T21:55

2026-09-26T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ВСУ осуществили очередные атаки на регионы России, в результате погибли и получили ранения мирные жители. Крым в новом созыве Госдумы представят пять депутатов, в том числе герой СВО. В Крыму до 2030 года построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с германским коллегой Йоханном Вадефулем. Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииБоевики ВСУ предприняли очередные атаки на российские регионы. В Краснодарском крае атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.В Ростовской области в результате массированной атаки ВСУ повреждены жилые дома, пять человек получили ранения – один житель Таганрога и четверо в Азове, в том числе один ребенок. В Азове введен режим ЧС. В Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по кафе в поселке Аскания-Нова, погибли две девушки 20 и 22 лет, еще два человека тяжело ранены. Кроме того, в Чаплинке в результате удара дрона по грузовику с продуктами погиб мужчина.Четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения в результате ударов украинских дронов по Луганской Народной Республике.Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью.Также ВСУ предприняли несколько налетов на Крымский полуостров. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Пострадавших нет.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Представительство Крыма в ГосдумеКрым в составе девятого созыва Госдумы представят пять депутатов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По региональному списку в ГД прошли участник СВО, герой России Антон Старостин и депутат прошлого созыва от Крыма Михаил Шеремет.Также мандаты получили победители голосования по трем одномандатным округам в РК: экс-мэр Ялты Янина Павленко, депутаты Госдумы предыдущего созыва Леонид Бабашов и Юрий Нестеренко.Строительство гостиниц в КрымуДо конца 2030 года в Крыму планируется открыть порядка 20 санаторно-гостиничных организаций на 20 тысяч номеров, рассказал РИА Новости Крым заместитель министра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк. По его словам, современные туристы приезжают в Крым преимущественно для отдыха, связанного с лечением. Это могут быть не только санатории, но и гостиницы с оздоровительными центрами при них.Встреча Лавров с главой МИД ГерманииГлава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Встреча состоялась по инициативе немецкой стороны.Последний раз Лавров встречался с главой МИД ФРГ в январе 2022 года в Москве, тогда пост главы германского внешнеполитического ведомства занимала Анналена Бербок.Отказ Трампа от предложения Ирана по ОрмузуПрезидент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран направил Вашингтону план, при реализации которого нормальное судоходство через Ормузский пролив могло бы восстановиться в течение семи дней. План содержит такие пункты, как прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и нефтяных санкций США, получение Ираном доступа к замороженным активам и вывод американских войск из районов вокруг республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260926/evropa-delaet-vse-dlya-sryva-peregovorov-po-ukraine--lavrov-1159731602.html

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