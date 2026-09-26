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Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
Предпринимаемые ВСУ атаки на Крымский мост свидетельствуют о крайнем отчаянии киевского режима, считает венгерский журналист Георг Шпетле, ранее посетивший... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T10:36
2026-09-26T10:36
крымский мост
мнения
венгрия
новости
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Предпринимаемые ВСУ атаки на Крымский мост свидетельствуют о крайнем отчаянии киевского режима, считает венгерский журналист Георг Шпетле, ранее посетивший Донбасс и Белгородскую область.Журналист также рассказал, что мечтает побывать на полуострове и своими глазами увидеть Крымский мост, который имеет "символическое значение".Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив длиной в 19 километров. Стоимость строительства – 227,92 млрд рублей. Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией и стал символом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мост Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение ГаагиЮридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
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РИА Новости Крым
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крымский мост, мнения, венгрия, новости, атаки всу на крым
Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист

Атаки ВСУ на Крымский мост являются признаком крайнего отчаяния – венгерский журналист

10:36 26.09.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Предпринимаемые ВСУ атаки на Крымский мост свидетельствуют о крайнем отчаянии киевского режима, считает венгерский журналист Георг Шпетле, ранее посетивший Донбасс и Белгородскую область.

"Украинцы атакуют Крымский мост, например с помощью морских беспилотников. То, что они сейчас делают, действительно является признаком крайнего отчаяния. Они загнаны в угол", - цитирует Шпетле РИА Новости.

Журналист также рассказал, что мечтает побывать на полуострове и своими глазами увидеть Крымский мост, который имеет "символическое значение".
Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив длиной в 19 километров. Стоимость строительства – 227,92 млрд рублей. Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией и стал символом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.
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Крымский мостМненияВенгрияНовостиАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
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10:36Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
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