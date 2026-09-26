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Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
Вооруженные силы РФ в результате ударов в субботу поразили в Одессе логистический центр "Эпицентр" и сухогруз с военной продукцией в море. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:57
2026-09-26T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате ударов в субботу поразили в Одессе логистический центр "Эпицентр" и сухогруз с военной продукцией в море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.В ночь на субботу российские военные нанесли серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, удары по украине, украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе

Российские военные поразили в Одессе логистический центр с иностранной военной продукцией

17:57 26.09.2026
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате ударов в субботу поразили в Одессе логистический центр "Эпицентр" и сухогруз с военной продукцией в море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами нанесено поражение логистическому центру "Эпицентр" в Одессе, используемому для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.
В ночь на субботу российские военные нанесли серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ.
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