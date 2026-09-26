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Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
Вооруженные силы РФ в результате ударов в субботу поразили в Одессе логистический центр "Эпицентр" и сухогруз с военной продукцией в море. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате ударов в субботу поразили в Одессе логистический центр "Эпицентр" и сухогруз с военной продукцией в море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.В ночь на субботу российские военные нанесли серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, удары по украине, украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
Российские военные поразили в Одессе логистический центр с иностранной военной продукцией