https://crimea.ria.ru/20260925/zhutkie-tsifry-za-nedelyu-vsu-poteryali-9440-boevikov-1159697153.html

Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков

Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков

Армия России продолжает наступление в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты и громя армию Киева по всей линии фронта. ВСУ потеряли 9440... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:59

2026-09-25T12:59

2026-09-25T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты и громя армию Киева по всей линии фронта. ВСУ потеряли 9440 боевиков и западную военную технику. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.В течение прошедшей недели подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 солдат, 13 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 92 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Киев потерял более 1340 солдат, три танка, в том числе немецкий танк Leopard, 10 боевых бронированных машин, 148 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.В течение недели группировкой "Центр" освобождены населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики. В Доброполье подразделения 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 солдат, 33 боевые бронированные машины, 69 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 61 автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 300 военнослужащих, 131 автомобиль, 155-мм гаубица М777 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы.Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.В пятницу в Минобороны РФ также сообщили, что армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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