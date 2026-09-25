https://crimea.ria.ru/20260925/zhutkie-tsifry-za-nedelyu-vsu-poteryali-9440-boevikov-1159697153.html
Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков
Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков
Армия России продолжает наступление в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты и громя армию Киева по всей линии фронта. ВСУ потеряли 9440... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:59
2026-09-25T12:59
2026-09-25T12:59
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты и громя армию Киева по всей линии фронта. ВСУ потеряли 9440 боевиков и западную военную технику. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.В течение прошедшей недели подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 солдат, 13 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 92 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Киев потерял более 1340 солдат, три танка, в том числе немецкий танк Leopard, 10 боевых бронированных машин, 148 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.В течение недели группировкой "Центр" освобождены населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики. В Доброполье подразделения 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 солдат, 33 боевые бронированные машины, 69 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 61 автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 300 военнослужащих, 131 автомобиль, 155-мм гаубица М777 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы.Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.В пятницу в Минобороны РФ также сообщили, что армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков
Новости СВО: за неделю Киев потерял более 9440 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты и громя армию Киева по всей линии фронта. ВСУ потеряли 9440 боевиков и западную военную технику. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.
Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 населенных пунктов. Противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
В течение прошедшей недели подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 солдат, 13 боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 92 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Киев потерял более 1340 солдат, три танка, в том числе немецкий танк Leopard, 10 боевых бронированных машин, 148 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.
В течение недели группировкой "Центр" освобождены населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики. В Доброполье подразделения 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 солдат, 33 боевые бронированные машины, 69 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 61 автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 300 военнослужащих, 131 автомобиль, 155-мм гаубица М777 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы.
Средствами ПВО сбиты 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6011 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
В пятницу в Минобороны РФ также сообщили, что армия России разбила
18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы.
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