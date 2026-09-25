https://crimea.ria.ru/20260925/yanina-pavlenko-ukhodit-s-posta-mera-yalty-v-gosdumu-1159711572.html
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:59
2026-09-25T16:59
2026-09-25T17:04
янина павленко
ялта
крым
выборы-2026
выборы в крыму и севастополе
новости крыма
государственная дума рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159711323_6:0:1069:598_1920x0_80_0_0_44eb6fd4f5965212d71755c6fb78f7f3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКСОна поблагодарила руководство Крыма, жителей города и свою команду и заверила, что будет трудиться на благо Ялты в Госдуме."Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще семи муниципалитетов, за которые беру ответственность", - пообещала депутат.Янина Павленко возглавила администрацию Ялты в декабре 2020 года. На думских выборах 18-20 сентября она одержала победу по Керченскому одномандатному избирательному округу №23 в Крыму, получив 45% голосов избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159711323_139:0:936:598_1920x0_80_0_0_efc57ee8ad407dcbaf5c0169b3076c6c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янина павленко, ялта, крым, выборы-2026, выборы в крыму и севастополе, новости крыма, государственная дума рф
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в связи с избранием в Госдуму РФ
16:59 25.09.2026 (обновлено: 17:04 25.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКС
"С сегодняшнего дня в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ мои полномочия как главы администрации прекращены. Обязанности исполняет заместитель главы администрации Светлана Юрьевна Шевченко", - написала Павленко.
Она поблагодарила руководство Крыма, жителей города и свою команду и заверила, что будет трудиться на благо Ялты в Госдуме.
"Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще семи муниципалитетов, за которые беру ответственность", - пообещала депутат.
Янина Павленко возглавила администрацию Ялты в декабре 2020 года. На думских выборах 18-20 сентября она одержала победу по Керченскому одномандатному избирательному округу №23 в Крыму, получив 45% голосов избирателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.