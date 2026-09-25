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Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму

Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму

Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:59

2026-09-25T16:59

2026-09-25T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКСОна поблагодарила руководство Крыма, жителей города и свою команду и заверила, что будет трудиться на благо Ялты в Госдуме."Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще семи муниципалитетов, за которые беру ответственность", - пообещала депутат.Янина Павленко возглавила администрацию Ялты в декабре 2020 года. На думских выборах 18-20 сентября она одержала победу по Керченскому одномандатному избирательному округу №23 в Крыму, получив 45% голосов избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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