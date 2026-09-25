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Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКСОна поблагодарила руководство Крыма, жителей города и свою команду и заверила, что будет трудиться на благо Ялты в Госдуме."Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще семи муниципалитетов, за которые беру ответственность", - пообещала депутат.Янина Павленко возглавила администрацию Ялты в декабре 2020 года. На думских выборах 18-20 сентября она одержала победу по Керченскому одномандатному избирательному округу №23 в Крыму, получив 45% голосов избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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янина павленко, ялта, крым, выборы-2026, выборы в крыму и севастополе, новости крыма, государственная дума рф
Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму

Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в связи с избранием в Госдуму РФ

16:59 25.09.2026 (обновлено: 17:04 25.09.2026)
 
© Янина ПавленкоЯнина Павленко передает полномочия мэра Ялты
Янина Павленко передает полномочия мэра Ялты
© Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКС
"С сегодняшнего дня в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ мои полномочия как главы администрации прекращены. Обязанности исполняет заместитель главы администрации Светлана Юрьевна Шевченко", - написала Павленко.
Она поблагодарила руководство Крыма, жителей города и свою команду и заверила, что будет трудиться на благо Ялты в Госдуме.
"Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще семи муниципалитетов, за которые беру ответственность", - пообещала депутат.
Янина Павленко возглавила администрацию Ялты в декабре 2020 года. На думских выборах 18-20 сентября она одержала победу по Керченскому одномандатному избирательному округу №23 в Крыму, получив 45% голосов избирателей.
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