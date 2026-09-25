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ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму

ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2026

ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму

В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 субъектах России, в том числе в Крыму, были повреждены 75 зданий избиркомов. Об этом заявил в пятницу председатель... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:15

2026-09-25T12:15

2026-09-25T12:15

центризбирком (цик рф)

элла памфилова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 субъектах России, в том числе в Крыму, были повреждены 75 зданий избиркомов. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.Кроме того, в дни голосования в результате ракетных обстрелов, беспилотных атак и иных чрезвычайных происшествий в шести регионах России были вынуждены переместиться в резервное помещение члены двух территориальных и 84 участковых избирательных комиссий.За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях – МедведевПутин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созываАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости сво, выборы, выборы-2026