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ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму
ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму
В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 субъектах России, в том числе в Крыму, были повреждены 75 зданий избиркомов. Об этом заявил в пятницу председатель... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:15
2026-09-25T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 субъектах России, в том числе в Крыму, были повреждены 75 зданий избиркомов. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.Кроме того, в дни голосования в результате ракетных обстрелов, беспилотных атак и иных чрезвычайных происшествий в шести регионах России были вынуждены переместиться в резервное помещение члены двух территориальных и 84 участковых избирательных комиссий.За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях – МедведевПутин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созываАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
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центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости сво, выборы, выборы-2026
ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму
75 зданий избиркомов повреждены ударами ВСУ в Крыму и других регионах РФ – Памфилова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 субъектах России, в том числе в Крыму, были повреждены 75 зданий избиркомов. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"На территории 11 регионов были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых размещались территориальные участковые избирательные комиссии. Шесть зданий Донецкой Народной Республики разрушено, одно в Крыму, 14 в Луганской Народной Республике, два в Краснодарском крае, 13 в Белгородской области, девять – в Брянской, одно – в Воронежской, 17 – в Запорожской области, по одному – в Самарской и Тюменской областях, и 10 – в Херсонской области", – рассказала Памфилова.
Кроме того, в дни голосования в результате ракетных обстрелов, беспилотных атак и иных чрезвычайных происшествий в шести регионах России были вынуждены переместиться в резервное помещение члены двух территориальных и 84 участковых избирательных комиссий.
"Это целенаправленные атаки. Мы же максимально открытая система. У нас адреса-то все есть. Прозрачность мирного времени. Били целенаправленно", – подчеркнула глава ЦИК.
За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий
на ресурсы ЦИК РФ.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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