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ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие

ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.09.2026

ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР), в том числе двое мирных жителей получили травмы при ударе по многоквартирному... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:28

2026-09-25T12:28

2026-09-25T12:28

россия

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР), в том числе двое мирных жителей получили травмы при ударе по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, несколько ударов противник нанес по Северодонецку - атакован автомобиль, ранение получил мужчина. Еще один удар нанесен по автомобилю строительной компании, ранены двое водителей. В Старобельском муниципальном округе БПЛА атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина.За сутки ВСУ были атакованы автомобили, гражданская и коммерческая инфраструктура в Кременском, Новоайдарском, Белокуракинском, Перевальском муниципальных округах. Следком России по ЛНР фиксирует все преступления.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.В пятницу ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Восемь человек пострадали. В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Семь человек ранены после украинских атак на ЛНРБьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро раненыДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области

россия

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, атаки всу