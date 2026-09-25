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ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие
ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР), в том числе двое мирных жителей получили травмы при ударе по многоквартирному... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:28
2026-09-25T12:28
россия
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР), в том числе двое мирных жителей получили травмы при ударе по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, несколько ударов противник нанес по Северодонецку - атакован автомобиль, ранение получил мужчина. Еще один удар нанесен по автомобилю строительной компании, ранены двое водителей. В Старобельском муниципальном округе БПЛА атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина.За сутки ВСУ были атакованы автомобили, гражданская и коммерческая инфраструктура в Кременском, Новоайдарском, Белокуракинском, Перевальском муниципальных округах. Следком России по ЛНР фиксирует все преступления.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.В пятницу ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Восемь человек пострадали. В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Семь человек ранены после украинских атак на ЛНРБьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро раненыДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, атаки всу
ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие

Шесть человек пострадали при атаке киевских боевиков по ЛНР - Пасечник

12:28 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при атаке ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР), в том числе двое мирных жителей получили травмы при ударе по многоквартирному дому. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Свердловском муниципальном округе ВФУ ударили по многоквартирному дому. Под завалами оказался мужчина, его оперативно удалось спасти, медицинская помощь оказана на месте. Пострадала и пожилая женщина, она доставлена в лечебное учреждение", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Кроме того, несколько ударов противник нанес по Северодонецку - атакован автомобиль, ранение получил мужчина. Еще один удар нанесен по автомобилю строительной компании, ранены двое водителей. В Старобельском муниципальном округе БПЛА атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина.
За сутки ВСУ были атакованы автомобили, гражданская и коммерческая инфраструктура в Кременском, Новоайдарском, Белокуракинском, Перевальском муниципальных округах. Следком России по ЛНР фиксирует все преступления.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей, уточнил Леонид Пасечник.
В пятницу ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека.
Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Восемь человек пострадали. В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб.
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РоссияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовости СВОАтаки ВСУ
 
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