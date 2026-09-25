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ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
Три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T10:27
2026-09-25T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.Также в результате удара один человек получил ранения, ему оказывается вся необходимая помощь.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали.Также в пятницу утром сообщалось, что четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ. Затем число пострадавших выросло до 13 человек. Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб. Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской областиДо 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августеБолее 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости, гуманитарная помощь, омская область, атаки всу, новости сво
ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека

Три человека погибли после удара ВСУ по гуманитарному конвою из Омской области

10:27 25.09.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибли трое жителей Тары", - написал в своем канале в МАКС губернатор.

Также в результате удара один человек получил ранения, ему оказывается вся необходимая помощь.
Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали.
Также в пятницу утром сообщалось, что четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ. Затем число пострадавших выросло до 13 человек. Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.
В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб. Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА.
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РоссияНовостиГуманитарная помощьОмская областьАтаки ВСУНовости СВО
 
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