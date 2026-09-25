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ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители

ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 25.09.2026

ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители

Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T07:46

2026-09-25T07:46

2026-09-25T07:46

александр гусев

воронежская область

воронеж

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь оказана на месте.Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили, несколько нежилых и производственных зданий, в некоторых случаях попадания фрагментов дронов сопровождались возгораниями. В разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников. В данный момент в регионе объявлен отбой воздушной опасности.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую областьВ Воронежской области потушили пожары на складах после атак ВСУСевастополь пытались атаковать 7 БПЛА

воронежская область

воронеж

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, воронеж, атаки всу, новости сво, происшествия