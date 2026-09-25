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ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:46
2026-09-25T07:46
2026-09-25T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь оказана на месте.Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили, несколько нежилых и производственных зданий, в некоторых случаях попадания фрагментов дронов сопровождались возгораниями. В разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников. В данный момент в регионе объявлен отбой воздушной опасности.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую областьВ Воронежской области потушили пожары на складах после атак ВСУСевастополь пытались атаковать 7 БПЛА
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александр гусев, воронежская область, воронеж, атаки всу, новости сво, происшествия
ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека", – проинформировал Гусев в своем канале в МАКС.
По его данным, две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь оказана на месте.
Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.
В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили, несколько нежилых и производственных зданий, в некоторых случаях попадания фрагментов дронов сопровождались возгораниями. В разных районах города обнаружено множество обломков беспилотников. В данный момент в регионе объявлен отбой воздушной опасности.
Утром в пятницу губернатор Ульяновской области
Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Позже стало известно о восьми пострадавших
мирных жителях.
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