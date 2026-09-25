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ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
При атаках ВСУ на рынки Горловки Донецкой Народной Республики два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T18:11
2026-09-25T18:11
2026-09-25T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. При атаках ВСУ на рынки Горловки Донецкой Народной Республики два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По информации Приходько, погибли два человека. Одна женщина скончалась в результате удара по рынку в Никитовском районе, еще одна – при атаке на торговый объект в Центрально-Городском районе города.Также повреждено торговое помещение в Центрально-Городском районе Горловки.Ранее сообщалось, что число раненых при атаке ВСУ в Ульяновской области увеличилось до 12 человек, также в результате удара частично обрушился многоквартирный дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ульяновскую область – Следком расследует дело о терактеВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человекаОдин человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
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горловка, донецкая народная республика (днр), новости, атаки всу, происшествия, иван приходько
ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
Два человека погибли и трое получили ранения при атаке ВСУ на рынки Горловки