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Восстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО
Восстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Восстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО
В Крыму с начала 2026 года индивидуальный курс восстановления прошли 74 участника специальной военной операции. Лечение организовано на базе центра... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:52
2026-09-25T21:52
2026-09-25T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2026 года индивидуальный курс восстановления прошли 74 участника специальной военной операции. Лечение организовано на базе центра "Возрождение" в Евпатории. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Крыма.Кроме того, как уточнили в ведомстве, на базе центра семь участников СВО получили специальности "наладчик технологического оборудования" и "водитель категории "В". Сейчас обучение проходят еще пять человек.В то же время с начала года на санаторно-курортное лечение в центры реабилитации в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах направлены 245 участников СВО из Крыма. Проезд для бойцов и сопровождающих бесплатный.По данным министерства, программа комплексной реабилитации участников СВО, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также программа отдыха и оздоровления членов семей погибших, пропавших без вести бойцов реализуется на базе центра "Возрождение". Там создана инфраструктура для эффективной социально-средовой реабилитации, медицинского сопровождения, санаторно-курортного лечения, оздоровления, профессиональной реабилитации и занятий спортом. Программа реализуется в Крыму круглогодично.Ранее сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОСлужащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
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ветераны сво, реабилитация, крым, новости крыма, минтруда крыма
Восстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО
В крымском центре реабилитации с начала года курс восстановления прошли 74 бойца СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2026 года индивидуальный курс восстановления прошли 74 участника специальной военной операции. Лечение организовано на базе центра "Возрождение" в Евпатории. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Крыма.
"В текущем году 74 участника СВО прошли в центре индивидуальный курс восстановления физического и психоэмоционального состояния под руководством высококвалифицированных врачей, психологов, специалистов по физиотерапии, лечебной и адаптивной физической культуре, а также специалистов по социальной работе", – говорится в сообщении.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, на базе центра семь участников СВО получили специальности "наладчик технологического оборудования" и "водитель категории "В". Сейчас обучение проходят еще пять человек.
В то же время с начала года на санаторно-курортное лечение в центры реабилитации в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах направлены 245 участников СВО из Крыма. Проезд для бойцов и сопровождающих бесплатный.
По данным министерства, программа комплексной реабилитации участников СВО, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также программа отдыха и оздоровления членов семей погибших, пропавших без вести бойцов реализуется на базе центра "Возрождение". Там создана инфраструктура для эффективной социально-средовой реабилитации, медицинского сопровождения, санаторно-курортного лечения, оздоровления, профессиональной реабилитации и занятий спортом. Программа реализуется в Крыму круглогодично.
Ранее сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию
в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
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