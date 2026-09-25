Рейтинг@Mail.ru
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie--chto-izvestno-1159687284.html
В Сочи произошло землетрясение – что известно
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Сочи произошло землетрясение – что известно
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:23
2026-09-25T07:23
сочи
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
краснодарский край
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/06/1153759017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b771a24c8c44662a289905ec1cb40a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.Накануне в Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Также в Турции регистрировали серию толчков с максимальной магнитудой 4.9 21 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуУ берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясениеОчередное землетрясение произошло у берегов Крыма
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/06/1153759017_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01d6759871e40c579e64f0f0a1edc222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, краснодарский край, новости
В Сочи произошло землетрясение – что известно

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.1

07:23 25.09.2026
 
© РИА НовостиЗемлетрясение в Сочи
Землетрясение в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 02:42 по всемирному или в 05:42 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 5 километров, на расстоянии 184 километров к юго-западу от Краснодара и в 23 километрах от Сочи.
О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.
Накануне в Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Также в Турции регистрировали серию толчков с максимальной магнитудой 4.9 21 сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
Очередное землетрясение произошло у берегов Крыма
 
СочиЗемлетрясениеСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрКраснодарский крайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
10:40Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
10:27ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
10:12Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
10:00Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
09:51Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
09:36Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
09:30Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
09:21В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
09:01Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
08:51592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
08:47ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
08:41Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
08:30Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
08:21Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
08:12Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
08:05Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
07:54В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
07:46ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
07:37Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Лента новостейМолния