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В Сочи произошло землетрясение – что известно
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Сочи произошло землетрясение – что известно
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:23
2026-09-25T07:23
2026-09-25T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.Накануне в Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Также в Турции регистрировали серию толчков с максимальной магнитудой 4.9 21 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуУ берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясениеОчередное землетрясение произошло у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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сочи, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, краснодарский край, новости
В Сочи произошло землетрясение – что известно
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.1