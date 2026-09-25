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В Сочи произошло землетрясение – что известно

В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Сочи произошло землетрясение – что известно

Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T07:23

2026-09-25T07:23

2026-09-25T07:23

сочи

землетрясение

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается.Накануне в Восточной Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1. Также в Турции регистрировали серию толчков с максимальной магнитудой 4.9 21 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуУ берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясениеОчередное землетрясение произошло у берегов Крыма

сочи

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, краснодарский край, новости