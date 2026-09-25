Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост" - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/v-simferopole-vremenno-perekroyut-gorbatyy-most-1159697548.html
В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"
В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост" - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"
В субботу в Симферополе в первой половине дня временно перекроют движение на "Горбатом мосту", предупредили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T13:12
2026-09-25T13:12
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
транспорт
логистика
ограничение движения
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/08/1157461392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aeda08232d6367f23e4615874fe84f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе в первой половине дня временно перекроют движение на "Горбатом мосту", предупредили в минтрансе Крыма.В Минтрансе отметили, что ограничение связано с нанесением дорожной разметки в рамках реконструкции путепровода. А на период перекрытия будет организован объезд.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы велись в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличена более чем в два раза, шире стал и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в СимферополеВ Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицахПутин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/08/1157461392_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_768a4817614ce3b269204fa6c429d065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"горбатый" мост в симферополе, симферополь, транспорт, логистика, ограничение движения, крым, новости крыма
В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"

В Симферополе в субботу временно перекроют "Горбатый мост"

13:12 25.09.2026
 
© Минтранс КрымаВ Симферополе открыли движение по "горбатому" мосту
В Симферополе открыли движение по горбатому мосту
© Минтранс Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе в первой половине дня временно перекроют движение на "Горбатом мосту", предупредили в минтрансе Крыма.
"26 сентября с 08:00 до 14:00 будет временно прекращено движение на путепроводе в районе пересечения улиц Москалева и Гоголя ("Горбатый мост")", - говорится в сообщении.
В Минтрансе отметили, что ограничение связано с нанесением дорожной разметки в рамках реконструкции путепровода. А на период перекрытия будет организован объезд.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы велись в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличена более чем в два раза, шире стал и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
 
"Горбатый" мост в СимферополеСимферопольТранспортЛогистикаОграничение движенияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС
14:55В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
14:48В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
14:38"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах
14:29На востоке Крыма работает ПВО
14:11Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
13:52В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука
13:4212 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области
13:31Керчь на три дня останется без газа
13:12В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"
12:59Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков
12:4113 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю
12:33Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение
12:28ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие
12:22Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
12:15ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму
12:08Украина в огне - нанесены девять мощных ударов
12:00Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
11:50ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов
11:41Солнце вошло в состояние депрессии
Лента новостейМолния