https://crimea.ria.ru/20260925/v-simferopole-vremenno-perekroyut-gorbatyy-most-1159697548.html

В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"

В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост" - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"

В субботу в Симферополе в первой половине дня временно перекроют движение на "Горбатом мосту", предупредили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T13:12

2026-09-25T13:12

2026-09-25T13:12

"горбатый" мост в симферополе

симферополь

транспорт

логистика

ограничение движения

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе в первой половине дня временно перекроют движение на "Горбатом мосту", предупредили в минтрансе Крыма.В Минтрансе отметили, что ограничение связано с нанесением дорожной разметки в рамках реконструкции путепровода. А на период перекрытия будет организован объезд.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом. Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы велись в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей. После реконструкции ширина проезжей части увеличена более чем в два раза, шире стал и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в СимферополеВ Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицахПутин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах

"горбатый" мост в симферополе

симферополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"горбатый" мост в симферополе, симферополь, транспорт, логистика, ограничение движения, крым, новости крыма