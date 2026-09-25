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В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы
Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T11:05
2026-09-25T11:05
2026-09-25T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам прокурорской проверки на объекте.В феврале сообщалось о том, что объект должен открыться к началу учебного года. Готовность школы на тот момент составляла около 65%.Кроме того, прокурор обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения законодательства об охране труда. Надзорное сопровождение строительства объекта образования продолжается.Школа рассчитана на 350 мест. Строительство учреждения ведется по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, стоимость объекта – 514 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарПодрядчик получил срок за "распил" 128 млн на строительстве школы в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, школа, симферополь, прокуратура республики крым
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы
В Симферополе подрядчик срывает сроки стройки новой школы в Луговом - прокуратура