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В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы
Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам прокурорской проверки на объекте.В феврале сообщалось о том, что объект должен открыться к началу учебного года. Готовность школы на тот момент составляла около 65%.Кроме того, прокурор обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения законодательства об охране труда. Надзорное сопровождение строительства объекта образования продолжается.Школа рассчитана на 350 мест. Строительство учреждения ведется по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, стоимость объекта – 514 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарПодрядчик получил срок за "распил" 128 млн на строительстве школы в Крыму
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крым, новости крыма, школа, симферополь, прокуратура республики крым
В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы

В Симферополе подрядчик срывает сроки стройки новой школы в Луговом - прокуратура

11:05 25.09.2026
 
© Прокуратура КрымаСтроительство школы в микрорайоне Луговое в Симферополе
Строительство школы в микрорайоне Луговое в Симферополе
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам прокурорской проверки на объекте.
В феврале сообщалось о том, что объект должен открыться к началу учебного года. Готовность школы на тот момент составляла около 65%.
"Строительные работы продолжаются, готовность объекта составляет – 91 %. В связи с выявленными нарушениями сроков исполнения контракта в адрес подрядной организации внесено представление", – сказано в сообщении.
Кроме того, прокурор обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения законодательства об охране труда. Надзорное сопровождение строительства объекта образования продолжается.
Школа рассчитана на 350 мест. Строительство учреждения ведется по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, стоимость объекта – 514 миллионов рублей.
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