https://crimea.ria.ru/20260925/v-simferopole-podryadchik-sryvaet-stroyku-novoy-shkoly-1159693180.html

В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы

В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Симферополе подрядчик срывает стройку новой школы

Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T11:05

2026-09-25T11:05

2026-09-25T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика строительства новой школы в симферопольском микрорайоне Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма по итогам прокурорской проверки на объекте.В феврале сообщалось о том, что объект должен открыться к началу учебного года. Готовность школы на тот момент составляла около 65%.Кроме того, прокурор обратил внимание должностных лиц на необходимость соблюдения законодательства об охране труда. Надзорное сопровождение строительства объекта образования продолжается.Школа рассчитана на 350 мест. Строительство учреждения ведется по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, стоимость объекта – 514 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарПодрядчик получил срок за "распил" 128 млн на строительстве школы в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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