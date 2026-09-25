https://crimea.ria.ru/20260925/v-sevastopole-snova-zvuchat-sireny-1159716955.html
В Севастополе снова звучат сирены - через пять минут после отбоя
В Севастополе снова звучат сирены - через пять минут после отбоя - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Севастополе снова звучат сирены - через пять минут после отбоя
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:51
2026-09-25T19:51
2026-09-25T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее тревога действовала с 18.59 до 19.46."Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Севастополе снова звучат сирены - через пять минут после отбоя
В Севастополе объявили тревогу повторно
19:51 25.09.2026 (обновлено: 19:53 25.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее тревога действовала с 18.59 до 19.46.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ
в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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