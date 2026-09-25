https://crimea.ria.ru/20260925/v-sevastopole-berega-reki-baydarka-raschistili-ot-musora-1159711903.html

В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора

В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора

В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T17:29

2026-09-25T17:29

2026-09-25T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров прибрежной зоны и вывезли три кубометра мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Река Байдарка — важный приток одной из крупнейших рек региона, Черной. Уборка у Орлиного стала уже десятым экологическим мероприятием в Севастополе с начала 2026 года.Всего в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" за этот год специалисты Севприроднадзора и подведомственных учреждений очистили берега трех рек. С территории площадью более 11 гектаров вывезли 61 кубометр мусора.Сообщалось, что в Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Помимо Бельбека власти приводили в порядок русла рек Черной и Качи.В конце ноября прошлого года в Севастополе были очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений почти два километра русла реки Бельбек. В сентябре полностью расчистили русла реки Черная и ее притоков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасный подъем – как контролируют уровень рек в СевастополеПритоки в Крымские водохранилища свидетельствуют о благоприятном периоде - ученыеПод Севастополем уложили 850 метров нового водопровода

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