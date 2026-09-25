В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
Берега реки Байдарка в Севастополе очистили от мусора к Всероссийскому дню туризма
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров прибрежной зоны и вывезли три кубометра мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Мы расчистили участок берега протяженностью 300 метров. Собрали бытовой мусор, а также убрали старые бревна и ветки, которые накапливались у воды", — рассказал директор "Севводресурсов" Олег Пуцак.
Река Байдарка — важный приток одной из крупнейших рек региона, Черной. Уборка у Орлиного стала уже десятым экологическим мероприятием в Севастополе с начала 2026 года.
Всего в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" за этот год специалисты Севприроднадзора и подведомственных учреждений очистили берега трех рек. С территории площадью более 11 гектаров вывезли 61 кубометр мусора.
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
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Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
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Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
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Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
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Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
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Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
3 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
Сообщалось, что в Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Помимо Бельбека власти приводили в порядок русла рек Черной и Качи.
В конце ноября прошлого года в Севастополе были очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений почти два километра русла реки Бельбек. В сентябре полностью расчистили русла реки Черная и ее притоков.
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