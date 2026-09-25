Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/v-sevastopole-berega-reki-baydarka-raschistili-ot-musora-1159711903.html
В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:29
2026-09-25T17:29
реки
реки крыма
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
севприроднадзор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159710855_0:69:1318:810_1920x0_80_0_0_58946d58d24e0ba1e9a9a8f34a7354cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров прибрежной зоны и вывезли три кубометра мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Река Байдарка — важный приток одной из крупнейших рек региона, Черной. Уборка у Орлиного стала уже десятым экологическим мероприятием в Севастополе с начала 2026 года.Всего в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" за этот год специалисты Севприроднадзора и подведомственных учреждений очистили берега трех рек. С территории площадью более 11 гектаров вывезли 61 кубометр мусора.Сообщалось, что в Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Помимо Бельбека власти приводили в порядок русла рек Черной и Качи.В конце ноября прошлого года в Севастополе были очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений почти два километра русла реки Бельбек. В сентябре полностью расчистили русла реки Черная и ее притоков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасный подъем – как контролируют уровень рек в СевастополеПритоки в Крымские водохранилища свидетельствуют о благоприятном периоде - ученыеПод Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
https://crimea.ria.ru/20260921/v-sevastopole-chistyat-rusla-rek-pered-sezonom-dozhdey-1159558210.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159710855_73:0:1245:879_1920x0_80_0_0_695051f277b1ba8c06489702816020c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реки, реки крыма, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, севприроднадзор
В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора

Берега реки Байдарка в Севастополе очистили от мусора к Всероссийскому дню туризма

17:29 25.09.2026
 
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В преддверии Всероссийского дня туризма, 27 сентября, "Севводресурсы" привели в порядок берег реки Байдарка. Специалисты убрали шесть тысяч квадратных метров прибрежной зоны и вывезли три кубометра мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Мы расчистили участок берега протяженностью 300 метров. Собрали бытовой мусор, а также убрали старые бревна и ветки, которые накапливались у воды", — рассказал директор "Севводресурсов" Олег Пуцак.
Река Байдарка — важный приток одной из крупнейших рек региона, Черной. Уборка у Орлиного стала уже десятым экологическим мероприятием в Севастополе с начала 2026 года.
Всего в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" за этот год специалисты Севприроднадзора и подведомственных учреждений очистили берега трех рек. С территории площадью более 11 гектаров вывезли 61 кубометр мусора.
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
1 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
2 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
3 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
1 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
2 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
3 из 3
Расчистка русел рек в Севастополе
© Правительство Севастополя
Сообщалось, что в Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Помимо Бельбека власти приводили в порядок русла рек Черной и Качи.
В конце ноября прошлого года в Севастополе были очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений почти два километра русла реки Бельбек. В сентябре полностью расчистили русла реки Черная и ее притоков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
Притоки в Крымские водохранилища свидетельствуют о благоприятном периоде - ученые
Под Севастополем уложили 850 метров нового водопровода
Расчистка русел рек в Севастополе
21 сентября, 21:52
В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей
 
РекиРеки КрымаНовости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяСевприроднадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
18:31Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
18:29Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин
18:20Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA
18:11ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
17:59Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
17:49Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
17:30Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
17:29В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
17:20В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева
17:02Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет
16:59Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
16:46ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая
16:33Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
16:29Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро
16:18Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
16:13Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
16:02В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
15:52Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков
15:41"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского
Лента новостейМолния