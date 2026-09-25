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В России возможен рост цен из-за нового налога при онлайн-покупке иностранных товаров

В России возможен рост цен из-за нового налога при онлайн-покупке иностранных товаров - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В России возможен рост цен из-за нового налога при онлайн-покупке иностранных товаров

Минфин России предлагает ввести НДС в размере 22% при онлайн-покупке иностранных товаров. Это может привести к росту цен на такие товары, рассказал в эфире... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T22:10

2026-09-25T22:10

2026-09-25T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Минфин России предлагает ввести НДС в размере 22% при онлайн-покупке иностранных товаров. Это может привести к росту цен на такие товары, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" экономист Сергей Землячев.Он подчеркнул, рост цен на иностранные товары будет, потому что налог закладывается в цену товара. Если иностранные производители не учтут этот фактор и не снизят цену на продаваемую продукцию, стоимость их товаров в России придется повышать."С другой стороны, такая ситуация все равно была неизбежной. Правительство РФ принимает меры по защите отечественных производителей и маркетплейсов и поэтому проводит такую политику", – отметил Землячев.По его словам, новый налог отразится и на российских предпринимателях, которые занимаются продажей товаров из-за рубежа в РФ.Накануне Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство России проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке предложено установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджетеБюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала годаКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы

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крым, новости крыма, сергей землячев, экономика, налоги