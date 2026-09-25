Рейтинг@Mail.ru
В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/v-partenite-nachalas-rekonstruktsiya-ochistnykh-kogda-sdadut-obekt-1159669731.html
В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений началась в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Ввести объект в экспуатацию планируется в ноябре РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:54
2026-09-25T07:54
партенит
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
водоснабжение
канализационный коллектор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159667734_0:84:1622:996_1920x0_80_0_0_b3b9ffe017f726383a9a7060040ad015.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений началась в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Ввести объект в экспуатацию планируется в ноябре 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.По данным ведомства, в состав будущего комплекса войдут современные блоки биологической очистки, административно-бытовой корпус и лаборатория. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2027 года, ввод в эксплуатацию – на ноябрь 2027 года.К настоящему времени на площадке начато возведение блока усреднения, механической очистки и обработки осадка, а также приемной камеры.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работыЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
партенит
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159667734_92:0:1531:1079_1920x0_80_0_0_ff6d36b6e9b4fc0a5f62194be6648fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партенит, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), водоснабжение, канализационный коллектор
В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект

В юге Крыма стартовала реконструкция очистных сооружений в Партените

07:54 25.09.2026
 
© Минстрой КрымаРеконструкция очистных сооружений в Партените
Реконструкция очистных сооружений в Партените
© Минстрой Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений началась в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Ввести объект в экспуатацию планируется в ноябре 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.
"Проект направлен на модернизацию инфраструктуры и повышение эффективности очистки сточных вод. Производственная мощность объекта после завершения работ составит 5 тысяч кубических метров в сутки", – рассказали в министерстве.
© Минстрой КрымаРеконструкция очистных сооружений в Партените
Реконструкция очистных сооружений в Партените
© Минстрой Крыма
Реконструкция очистных сооружений в Партените
По данным ведомства, в состав будущего комплекса войдут современные блоки биологической очистки, административно-бытовой корпус и лаборатория. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2027 года, ввод в эксплуатацию – на ноябрь 2027 года.
К настоящему времени на площадке начато возведение блока усреднения, механической очистки и обработки осадка, а также приемной камеры.
Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
 
ПартенитНовости КрымаМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)ВодоснабжениеКанализационный коллектор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
10:40Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
10:27ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
10:12Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
10:00Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
09:51Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
09:36Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
09:30Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
09:21В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
09:01Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
08:51592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
08:47ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
08:41Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
08:30Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
08:21Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
08:12Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
08:05Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
07:54В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
07:46ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
07:37Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Лента новостейМолния