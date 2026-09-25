https://crimea.ria.ru/20260925/v-partenite-nachalas-rekonstruktsiya-ochistnykh-kogda-sdadut-obekt-1159669731.html

В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект

В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект

Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений началась в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Ввести объект в экспуатацию планируется в ноябре РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T07:54

2026-09-25T07:54

2026-09-25T07:54

партенит

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

водоснабжение

канализационный коллектор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений началась в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Ввести объект в экспуатацию планируется в ноябре 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.По данным ведомства, в состав будущего комплекса войдут современные блоки биологической очистки, административно-бытовой корпус и лаборатория. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на сентябрь 2027 года, ввод в эксплуатацию – на ноябрь 2027 года.К настоящему времени на площадке начато возведение блока усреднения, механической очистки и обработки осадка, а также приемной камеры.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работыЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети

партенит

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партенит, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), водоснабжение, канализационный коллектор