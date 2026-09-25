https://crimea.ria.ru/20260925/v-nato-zapanikovali-iz-za-nekhvatki-topliva-dlya-tankov-v-sluchae-voyny-1159706394.html

В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны

В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны

Закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе и как следствие, возможный дефицит топлива для танков и военной авиации, вызывает серьезное беспокойство в РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T14:55

2026-09-25T14:55

2026-09-25T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе и как следствие, возможный дефицит топлива для танков и военной авиации, вызывает серьезное беспокойство в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря альянса Марка Рютте.Заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможных последствиях для НАТО нехватки дизельного топлива в Европе.Ранее Еврокомиссия заявила, что с обеспокоенностью относится к сообщениям о возможном ограничении США экспорта дизельного топлива, в том числе в Евросоюз. В ЕК при этом утверждали, что на данный момент конкретного дефицита дизельного топлива в ЕС нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииЕврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕСНе великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, марк рютте, нпз, новости, в мире