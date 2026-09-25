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В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
Закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе и как следствие, возможный дефицит топлива для танков и военной авиации, вызывает серьезное беспокойство в РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:55
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2026-09-25T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе и как следствие, возможный дефицит топлива для танков и военной авиации, вызывает серьезное беспокойство в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря альянса Марка Рютте.Заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможных последствиях для НАТО нехватки дизельного топлива в Европе.Ранее Еврокомиссия заявила, что с обеспокоенностью относится к сообщениям о возможном ограничении США экспорта дизельного топлива, в том числе в Евросоюз. В ЕК при этом утверждали, что на данный момент конкретного дефицита дизельного топлива в ЕС нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия РоссииЕврокомиссия хочет создать новую стратегию безопасности ЕСНе великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение
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В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
Рютте предупредил о нехватке топлива для армии НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе и как следствие, возможный дефицит топлива для танков и военной авиации, вызывает серьезное беспокойство в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря альянса Марка Рютте.
"Мы видим, что в Европе не строятся новые нефтеперерабатывающие заводы. Мы видим, что НПЗ закрываются. Если начнется война и нам придется защищаться, нам понадобятся огромные объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов для наших F-35, наших истребителей, наших танков. И это вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал Рютте в интервью Bloomberg.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможных последствиях для НАТО нехватки дизельного топлива в Европе.
Ранее Еврокомиссия заявила, что с обеспокоенностью относится к сообщениям о возможном ограничении США экспорта дизельного топлива, в том числе в Евросоюз. В ЕК при этом утверждали, что на данный момент конкретного дефицита дизельного топлива в ЕС нет.
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