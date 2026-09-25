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В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева
В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева
В Москве прошла церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:20
2026-09-25T17:21
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военкор риа новости ростислав журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Москве прошла церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.Лауреатами стипендии стали студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова, Первой академии медиа Татьяна Лихачева, студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова София Просолова и студентка Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Альбина Федоренко.Дипломы стипендиатам вручила военкор РИА Новости Александра Трофимова.Первую стипендию в 50 тысяч рублей студенты получат уже 28 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года, по июнь 2027 года.Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области. Восемнадцатого июля ему исполнилось бы 37 лет.Журавлев работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий: сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года он погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также его посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорахИменем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПамятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
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россия, новости, медиагруппа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", военкор риа новости ростислав журавлев
В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева

Церемония вручения дипломов имени военкора Журавлева состоялась в Москве

17:20 25.09.2026 (обновлено: 17:21 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил БогачевЦеремония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева
Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой Россия сегодня стипендии имени военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Михаил Богачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Москве прошла церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
"Стипендия назначается третий раз. Совместно с факультетом журналистики МГУ, Института медиа Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" (НИУ ВШЭ) и Первой Академией медиа Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, ведущими вузами, обучающими специальности "Журналистика", мы выбрали трех самых достойных ребят, которые с честью продолжат дело правды и будут успешно противодействовать пропагандистской машине Запада", - говорится в сообщении.
Лауреатами стипендии стали студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова, Первой академии медиа Татьяна Лихачева, студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова София Просолова и студентка Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Альбина Федоренко.
Дипломы стипендиатам вручила военкор РИА Новости Александра Трофимова.
Первую стипендию в 50 тысяч рублей студенты получат уже 28 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года, по июнь 2027 года.
Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области. Восемнадцатого июля ему исполнилось бы 37 лет.
Журавлев работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий: сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года он погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также его посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью".
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РоссияНовостиМедиагруппа "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
 
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