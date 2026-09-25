https://crimea.ria.ru/20260925/v-krymu-vyberut-luchshikh-sredi-veteranov-svo-v-zhime-lezha-i-strelbe-iz-luka-1159697898.html

В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука

В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука

В Крыму открылся региональный этап комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества". В программе соревнований семь видов РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T13:52

2026-09-25T13:52

2026-09-25T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открылся региональный этап комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества". В программе соревнований семь видов спортивных дисциплин. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Ветераны спецоперации посоревнуются в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, жиме лежа, армрестлинге, настольном теннисе и шахматах. Бойцы должны набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, и в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.На спортивных кортах и стадионе те из ветеранов, кто уже не один год принимают участие в "Кубке Защитников Отечества". Юрий Пристаж с позывным "Лаванда" родом из Алушты. Он – участник Крымской весны и защитник Донбасса."Когда началась специальная военная операция, у меня был свой личный бизнес. Я оставил все свои дела дома. Мне была небезразлична ситуация, которая сложилась на фронте. И мой опыт пригодился", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.В 2025 году после ранения он вернулся домой. Юрий – инвалид третьей группы, но это не сломило его волю и он уже в третий раз участвует в соревнованиях в дисциплине жима лежа, по которой в прошлом году занял первое место среди всех крымчан. А в 2024 году "Лаванда" также занял второе место по пулевой стрельбе в Ставрополе.Помимо соревнований на "Кубке Защитников Отечества" запланированы показательные выступления спортсменов и презентация новой спортивной дисциплины - кобудо.Суть этого спорта – точная стрельба по мишеням силой дыхания через специальную трубку. Дисциплиной могут заниматься люди любого возраста и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, участники сво, илья казаков, общество, новости крыма, видео