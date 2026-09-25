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В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины
В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины
В Крыму сдвинули сроки начала осенней посевной кампании из-за погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:19
2026-09-25T19:19
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
денис кратюк
посевная кампания
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сдвинули сроки начала осенней посевной кампании из-за погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.В министерстве отметили, что продолжают мониторинг ситуации и взаимодействие с агропромышленными предприятиями региона, задействованными в посевной. Готовность аграриев республики к проведению кампании оценивается как удовлетворительная, по ряду направлений - как хорошая. Уже обработано 60% запланированных площадей, на апробацию поступило более 70 тысяч тонн семян.При этом министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил, что во второй половине сентября на территории полуострова прошли обильные осадки, которые смогли компенсировать недостаток влаги, необходимый для подготовки почвы к посевной кампании.Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Крыму планируется посев озимых зерновых культур на площади более 500 тысяч гектаров. Под озимую пшеницу пойдет 326 тысяч гектаров посевных площадей, в том числе 900 га твердых сортов, под озимый ячмень – 172,110 тысяч га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснокПравительство поддержит аграриев из приграничьяВ Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
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РИА Новости Крым
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минсельхоз крыма, сельское хозяйство, денис кратюк, посевная кампания, новости крыма, крым
В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины

В Крыму на две недели сдвинули начало посевной капании из-за погодных условий

19:19 25.09.2026
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых в Мелитопольском районе
Посевная компания озимых в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сдвинули сроки начала осенней посевной кампании из-за погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.
"С учетом погодных условий сроки начала посевной кампании этого года сдвигаются. По оценкам специалистов, старт полевых работ состоится не ранее середины октября, что минимум на две недели позже традиционных сроков", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что продолжают мониторинг ситуации и взаимодействие с агропромышленными предприятиями региона, задействованными в посевной. Готовность аграриев республики к проведению кампании оценивается как удовлетворительная, по ряду направлений - как хорошая. Уже обработано 60% запланированных площадей, на апробацию поступило более 70 тысяч тонн семян.
При этом министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил, что во второй половине сентября на территории полуострова прошли обильные осадки, которые смогли компенсировать недостаток влаги, необходимый для подготовки почвы к посевной кампании.
Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Крыму планируется посев озимых зерновых культур на площади более 500 тысяч гектаров. Под озимую пшеницу пойдет 326 тысяч гектаров посевных площадей, в том числе 900 га твердых сортов, под озимый ячмень – 172,110 тысяч га.
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Минсельхоз КрымаСельское хозяйствоДенис КратюкПосевная кампанияНовости КрымаКрым
 
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