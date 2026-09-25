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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

23:43 25.09.2026 (обновлено: 23:44 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! На востоке Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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