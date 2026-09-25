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В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:48
2026-09-25T14:48
2026-09-25T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 14:28. Угроза атаки беспилотников сохранялась 20 минут.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
14:48 25.09.2026 (обновлено: 14:49 25.09.2026)