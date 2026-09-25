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В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:02
2026-09-25T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщили в региональном МЧС.Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.На место происшествия сразу прибыли сотрудники Федеральной противопожарной службы и Пожарной охраны Республики Крым. Возгорание было оперативно ликвидировано.В МЧС отметили, что при происшествии никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливают эксперты.Ранее в результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул пожар на территории частного домаВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым
В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом

Крымские спасатели потушили пожар в двухэтажном доме на площади 150 квадратов

16:02 25.09.2026
 
© МЧС Республики КрымВ поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма горел частный дом
В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма горел частный дом
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщили в региональном МЧС.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
"Пожар произошел сегодня ночью в частном двухэтажном доме в пгт Октябрьское. Была угроза распространения огня на соседние строения", - рассказали в МЧС.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники Федеральной противопожарной службы и Пожарной охраны Республики Крым. Возгорание было оперативно ликвидировано.
© МЧС Республики КрымВ поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма горел частный дом
В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма
© МЧС Республики Крым
В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма горел частный дом
В МЧС отметили, что при происшествии никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливают эксперты.
Ранее в результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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