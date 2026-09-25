https://crimea.ria.ru/20260925/v-krymu-na-ploschadi-150-kvadratov-gorel-dvukhetazhnyy-dom-1159708429.html

В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом

В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом

В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:02

2026-09-25T16:02

2026-09-25T16:02

пожар

происшествия

мчс крыма

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщили в региональном МЧС.Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.На место происшествия сразу прибыли сотрудники Федеральной противопожарной службы и Пожарной охраны Республики Крым. Возгорание было оперативно ликвидировано.В МЧС отметили, что при происшествии никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливают эксперты.Ранее в результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул пожар на территории частного домаВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма, крым